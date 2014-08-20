Base Volotea all’Aeroporto delle Marche, la soddisfazione di Confcommercio "La priorità è attivare collegamenti con città e mercati realmente in grado di generare flussi verso il nostro territorio"

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Il direttore generale di Confcommercio Marche, prof. Massimiliano Polacco, accoglie con favore l’annuncio dell’apertura della nuova base operativa di Volotea all’Aeroporto delle Marche.

«Siamo di fronte a un risultato importante – dichiara -, che ora deve tradursi in nuove opportunità per il turismo e per le imprese. La priorità è attivare collegamenti con città e mercati realmente in grado di generare flussi verso il nostro territorio, sostenendoli con campagne promozionali mirate e offerte capaci di integrare volo, soggiorno ed esperienze. Occorre inoltre lavorare sull’accoglienza e sulle connessioni tra lo scalo e le principali località marchigiane, affinché chi atterra ad Ancona possa raggiungere agevolmente città d’arte, borghi, costa ed entroterra. Confcommercio è pronta a collaborare mettendo a disposizione delle istituzioni e del management aeroportuale la propria conoscenza delle imprese e della domanda turistica».