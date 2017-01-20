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Gli Agorà presentano a Corinaldo Jazz un nuovo capitolo della loro storia

Lo storico gruppo jazz prog, attivo dal 1974, in concerto il 3 agosto alle 21.15 in Piazza del Terreno. Prima e dopo altri eventi

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La 28ª edizione del Corinaldo Jazz accoglie una delle formazioni più originali e rappresentative della scena jazz-rock italiana:

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Redazione Marche Notizie
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Pubblicato Martedì 28 luglio, 2026 
alle ore 12:29
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