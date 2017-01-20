Si assegna il Mondiale di scherma L'anconetano Tommaso Marini in gara

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Tutto in una giornata, mesi di preparazione per l’appuntamento più importante dell’anno che si esauriranno in poche stoccate in pedana, ma Tommaso Marini è pronto a inseguire una nuova medaglia iridata.



Si assegnano sabato 25 le medaglie del fioretto individuale maschile ai Campionati del Mondo in svolgimento ad Hong Kong e il fiorettista di Ancona che da un anno si allena nel Lazio, 26 anni, è pronto a tornare in pedana a tre giorni dal suo debutto, decisamente convincente, nelle qualificazioni.

Marini infatti in base al ranking (attualmente numero 19) a differenza dei compagni di Nazionale Guillaume Bianchi, Filippo Macchi e Tommaso Martini – con i quali poi martedì 28 luglio disputerà la prova a squadre a cui l’Italia arriva da neocampionessa europea in carica grazie al titolo conquistato in Francia a giugno – non era ammesso al tebellone principale ed è stato obbligato a passare per la fase a gironi, con stoccate a 5 anziché a 15, di fatto risultando il primo azzurro a scendere in pedana in questa rassegna.

Il portacolori delle Fiamme oro mercoledì aveva conquistato l’accesso al tabellone principale senza problemi, vincendo tutti i sei assalti del suo raggruppamento contro il messicano Cervantes, il kazako Kaliyev, il fiorettista di Taipei Chen, l’ucraino Muruhin, il thailandese Panyabaramee e l’egiziano Assem: in tutto 30 stoccate vincenti e appena nove subite, un +21 indice di una buona forma in questo per lui inedito debutto di rassegna.

Ora però si fa sul serio, in una sola giornata.