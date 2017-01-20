Grande partecipazione a Jesi per “Onda Tricolore contro le Mafie” promosso da Fratelli d’Italia L'incontro si è svolto il 24 luglio presso la Sala Maggiore del Palazzo dei Convegni di Jesi

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Jesi, 25 luglio – Si è svolto il 24 luglio presso la Sala Maggiore del Palazzo dei Convegni di Jesi, l’incontro “Onda Tricolore contro le Mafie”, promosso dai Dipartimenti Legalità e Sicurezza e Tutela delle Vittime di Fratelli d’Italia, registrando partecipazione di amministratori e molti cittadini.