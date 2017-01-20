Commercio nei centri storici delle Marche: passa la legge sulla salvaguardia identitaria Approvazione a maggioranza dopo un lungo dibattito in aula. Sostegno ad attività che valorizzano caratteristiche storico-culturali

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Approvata a maggioranza martedì 21 luglio dal Consiglio Regionale delle Marche la proposta di legge della Giunta regionale sulla valorizzazione delle attività economiche che concorrono alla salvaguardia delle caratteristiche storico-culturali dei luoghi. Eletto il nuovo revisore unico dell’Ente regionale per il diritto allo studio. Solidarietà dell’Aula al consigliere Cardilli

COMMERCIO NEI CENTRI STORICI, APPROVATA PDL PER VALORIZZARE TIPICITA’

Via libera alle “Disposizioni per la valorizzazione e la riqualificazione dei centri storici, dei luoghi del commercio di particolare interesse e delle attività economiche che concorrono alla salvaguardia delle caratteristiche storico-culturali dei luoghi”. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale che fornisce indicazioni ai Comuni, in coerenza con il quadro legislativo vigente in materia di commercio e rigenerazione urbana, per incentivare attività economiche che valorizzano le caratteristiche identitarie di un luogo.

La norma, a invarianza finanziara e con dichiarazione di urgenza, promuove forme di semplificazione amministrativa, agevolazione tributaria e sostegno finanziario per aiutare il commercio di prossimità, le botteghe artigiane, le filiere locali, l’offerta di prodotti tipici. Per il contrasto alla desertificazione dei centri storici, la legge invita al riuso di immobili dismessi, anche temporaneamente per sperimentazioni, e alla creazione di centri polifuzionali per servizi di prossimità.

Relatori della pdl, sulla quale si è svolto un lungo dibattito in Aula, sono i consiglieri regionale Marco Ausili (FdI) e Massimo Seri (Lista civica Ricci).

NOMINA ERDIS, ANDREA DE SANTIS REVISORE UNICO

Il Consiglio regionale ha provveduto alla nomina del Revisore unico dell’Ente regionale per il diritto allo studio. E’ risultato eletto con 18 voti Andrea De Santis.

SOLIDARIETA’ AL CONSIGLIERE ANDREA CARDILLI

In apertura dei lavori il Presidente del Consiglio regionale, Gianluca Pasqui, ha espresso a nome dell’Assemblea legislativa solidarietà al consigliere regionale Andrea Cardilli, destinatario nei giorni scorsi di un messaggio intimidatorio. “La violenza verbale, l’odio e l’intimidazione – ha affermato Pasqui – non possono trovare spazio nelle nostre comunità e non fermeranno chi ha scelto di servire le istituzioni e i cittadini con impegno e senso del dovere”.