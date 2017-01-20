Scanzi racconta Battiato a Mondolfo e Ripe San Ginesio Due date nelle Marche

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Con “E ti vengo a cercare. Voli imprevedibili ed ascese velocissime di Franco Battiato” Andrea Scanzi sarà per due date nelle Marche martedì 28 luglio a Mondolfo in Piazza del Comune e mercoledì 29 luglio a Ripe San Ginesio all’Arena La Cava.

Gli appuntamenti proposti dai rispettivi Comuni in collaborazione con AMAT (al debutto per Ripe San Ginesio, fresco di adesione all’ente) con il contributo di Regione Marche e Ministero della Cultura conferma l’attrattività dei piccoli centri della regione e ne valorizza la vocazione culturale anche nella programmazione estiva.

Scanzi – autore a teatro di spettacoli su Giorgio Gaber, Fabrizio De André, Ivan Graziani e Pink Floyd ؘ– affiancato da Gianluca Di Febo, leader dei Terza Corsia e dei Floyd On The Wing, a voce e tastiere e con il contrappunto di foto e video dell’artista siciliano – omaggia Franco Battiato con garbo, raccontando e ringraziando il gigante che ha insegnato «com’è difficile trovare l’alba dentro l’imbrunire».

Rivoluzionario della canzone d’autore, sperimentatore, mistico, pioniere, originale e inquieto, lirico e pop, alto e (apparentemente) basso ma, soprattutto, uno dei più grandi artisti italiani, Battiato ha vissuto mille volte reinventandosi ogni volta. Scanzi ne ripercorre la carriera con particolare attenzione al (lungo) periodo d’oro che va da L’era del cinghiale bianco a Gommalacca, senza però dimenticare le sperimentazioni degli esordi né gli ultimi lavori discografici, le cover e le tante collaborazioni.

Biglietti sono in vendita nelle biglietterie del circuito AMAT/Vivaticket e su vivaticket.com, QUI per Mondolfo e QUI per Ripe San Ginesio(con aggravio del costo in favore del gestore del servizio). I biglietti si possono acquistare anche nei botteghini allestiti nei luoghi di spettacolo. Informazioni AMAT Tel. 071 2072439, Comune di Mondolfo–Ufficio Turismo e Cultura tel. 0721 939218, Comune di Ripe San Ginesio Pinacoteca Comunale tel. 0733 500102. Inizio spettacoli in entrambe le date alle 21,15