Marche: in Consiglio Regionale martedì 28 luglio il Piano regionale di gestione dei rifiuti Dopo interrogazioni e interpellanze anche pdl su tettoie in zone agricole e disciplina per raccolta e commercializzazione funghi

Seduta del Consiglio regionale convocata per martedì 28 luglio a partire dalle ore 10. All’ordine del giorno la proposta di legge per la realizzazione di tettoie in zone agricole per il deposito di prodotti derivanti dall’esercizio dei diritti di uso civico e delle relative attrezzature ed un’altra sulla disciplina di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei.

In apertura di seduta lo svolgimento di interrogazioni e interpellanze, mentre in coda figurano diverse proposte di mozione.

Verrà inoltre iscritta all’esame d’Aula la proposta di atto amministrativo n.5, a iniziativa dalla Giunta regionale, concernente il “Piano regionale di gestione dei rifiuti. Aggiornamento del Piano approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa 14 aprile 2015, n. 128”. Relatori Luca Marconi (Liste civiche – Udc) per la maggioranza e Valeria Mancinelli (Pd) per la minoranza.

Segue ordine del giorno completo della seduta assembleare di martedì 28 luglio. Si ricorda che è possibile seguire i lavori in diretta streaming sulla pagina web del Consiglio regionale delle Marche.

L.B.

1) Interrogazioni:

• n. 319 a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Vitri, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mastrovincenzo, Piergallini “Se la Giunta regionale intenda o meno prevedere ristori per i danni causati dalla grandinata del 3 giugno 2026”;

• n. 211 a iniziativa del Consigliere Nobili “Baia Flaminia di Pesaro: orientamenti della Regione in merito alle opere di difesa costiera, ai ripascimenti e all’eventuale studio tecnico ad hoc”;

• n. 264 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Criticità derivanti dalla nuova classificazione dei Comuni montani (L. 131/2025): impatto sulla rete scolastica, accesso ai bandi agricoli ISI INAIL e incoerenza delle politiche regionali e locali”;

n. 358 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Criteri di classificazione dei Comuni montani (Legge 131/2025), richiesta aggiornamenti sulle trattative e iniziative concrete della Giunta per la revisione dei criteri in Conferenza Unificata”;

n. 368 a iniziativa dei Consiglieri Catena, Mancinelli, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri “Pubblicazione definitiva del regolamento sui Comuni montani (DPCM 7 luglio 2026): conferma dell’esclusione di 29 Comuni marchigiani, mancato rispetto degli impegni assunti dalla Regione Marche e responsabilità politiche della Giunta”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 140 del regolamento interno)

• n. 214 a iniziativa del Consigliere Nobili “Insufficienza delle risorse destinate agli interventi in favore degli alunni con disabilità sensoriali per l’anno scolastico 2026/2027”;

n. 215 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Mancato stanziamento nel Bilancio di Previsione 2026-2028 dei contributi ai Comuni per le rette dei minori in comunità per l’affido familiare; criticità nei fondi per l’educativa scolastica/extrascolastica e per il sostegno agli alunni con disabilità visiva e auditiva”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 140 del regolamento interno)

• n. 233 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mastrovincenzo, Mangialardi, Piergallini “Stato di degrado e pericolo per la pubblica incolumità dell’edificio di proprietà AST in località Case Bruciate nel Comune di Pesaro”;

• n. 246 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Fondo per la montagna: attuazione dell’Art.19 della LR n.18/2008”;

• n. 315 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mancinelli, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri “Chiarimenti in ordine all’applicazione dei contributi consortili di bonifica, ai criteri di imposizione e alla tutela dei contribuenti, anche alla luce di recenti pronunce giurisdizionali e di segnalazioni di cittadini”;

• n. 348 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Richiesta chiarimenti sulla chiusura improvvisa della Postazione Territoriale dell’Emergenza Sanitaria (POTES) di Fermignano (PU)”;

n. 360 a iniziativa del Consigliere Pierini “Chiarimenti in merito alle misure adottate dall’AST di Pesaro Urbino a seguito dell’interruzione del servizio da parte del soggetto gestore della postazione territoriale”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 140 del regolamento interno)

• n. 367 a iniziativa dei Consiglieri Catena, Mancinelli, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri, Caporossi, Seri, Nobili “Iniziative conseguenti alla commemorazione della Repubblica Sociale Italiana svoltasi presso il cimitero comunale di Sarnano”;

• n. 369 a iniziativa del Consigliere Canafoglia “Interventi per il superamento delle barriere architettoniche presso la Stazione ferroviaria di Falconara Marittima”;

• n. 370 a iniziativa della consigliera Ruggeri “Ancora inerzia della Giunta sull’intervento di sfangamento dell’invaso del Furlo”;

n. 379 a iniziativa del Consigliere Pierini “Iniziative della Giunta regionale per la programmazione dello svuotamento dell’invaso del Furlo nell’ambito delle ricerche di xxxxxxxxx”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 140 del regolamento interno)

• n. 380 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mancinelli, Catena, Cesetti, Piergallini, Vitri “Gravi ritardi sull’invio delle sacche di plasma al Centro Nazionale Controllo e Valutazione Farmaci”;

2) Interpellanze:

• n. 35 a iniziativa dei Consiglieri Caporossi, Seri “Stato di applicazione della Legge Regionale 23 luglio 2020, n. 31”;

• n. 36 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mancinelli, Caporossi, Nobili, Seri, Catena, Cesetti, Mangialardi, Piergallini, Vitri “Politiche per la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro”;

Interrogazione n. 247 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Aumento dei decessi sul lavoro nelle Marche: analisi dei dati 2025 e richieste di intervento strutturale”;

Interrogazione n. 340 a iniziativa del Consigliere Nobili “Infortuni mortali sul lavoro nella provincia di Pesaro e Urbino, potenziamento delle attività di prevenzione e vigilanza degli SPSAL, convocazione del Comitato regionale di coordinamento e adozione di un piano straordinario regionale per la sicurezza nei luoghi di lavoro”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 140 del regolamento interno)

3) Proposta di legge n. 27 a iniziativa dei Consiglieri Pasqui, Marcozzi, Marconi “Realizzazione di tettoie in zone agricole per il deposito di prodotti derivanti dall’esercizio dei diritti di uso civico e delle relative attrezzature” (2a relazione);

Relatore di maggioranza: Gianluca Pasqui

Relatore di minoranza: Fabrizio Cesetti

(Discussione e votazione)

4) Proposta di legge n. 50 a iniziativa dei Consiglieri Rossi, Ausili “Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2022, n. 18 (Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei)”;

Proposta di legge n. 56 a iniziativa della Giunta regionale “Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2022, n. 18 (Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei)”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 89 del Regolamento interno)

Testo unificato: Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2022, n. 18 (Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei);

Relatore di maggioranza: Giacomo Rossi

Relatore di minoranza: Antonio Mastrovincenzo

(Discussione e votazione)

5) Proposta di legge n. 8 a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Vitri, Nobili, Ruggeri “Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto delle sentenze n. 242/2019 e n. 135/2024 della Corte Costituzionale”;

(Iscritta ai sensi dell’articolo 86, comma 13, del regolamento interno)

6) Proposta di legge n. 2 a iniziativa del Consigliere Mangialardi “Misure regionali per la prevenzione, il contrasto e la soluzione dei fenomeni di sovraindebitamento”;

(Iscritta ai sensi dell’articolo 86, comma 13, del regolamento interno)

7) Proposta di legge n. 5 a iniziativa dei Consiglieri Ruggeri, Caporossi, Nobili, Seri, Mangialardi, Piergallini “Disposizioni in materia di tutela delle condizioni retributive e di contrasto al dumping contrattuale negli appalti e concessioni pubbliche ad alta intensità di manodopera”;

(Iscritta ai sensi dell’articolo 86, comma 13, del regolamento interno)

8) Proposta di legge n. 1 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Ruggeri “Abrogazione della legge regionale 13 dicembre 2021, n. 35 (Istituzione dell’Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche (ATIM). Modifiche alle leggi regionali 11 luglio 2006, n. 9 e 30 ottobre 2008, n. 30)”;

(Iscritta ai sensi dell’articolo 86, comma 13, del regolamento interno)

9) Proposta di legge n. 7 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mancinelli, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini e Vitri “Disposizioni regionali per la promozione e la valorizzazione dei viaggi della memoria”;

(Iscritta ai sensi dell’articolo 86, comma 13, del regolamento interno)

10) Proposta di legge n. 19 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Piergallini “Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2014, n. 1 (Disciplina in materia di ordinamento della polizia locale)”;

(Iscritta ai sensi dell’articolo 86, comma 13, del regolamento interno)

11) Mozione n. 24 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Ruggeri “Applicazione della tutela del trattamento salariale minimo lordo non inferiore a 9 euro l’ora negli appalti pubblici regionali alla luce della scelta del Comune di Pesaro e della Sentenza n. 188/2025 della Corte costituzionale”;

12) Mozione n. 26 a iniziativa del Consigliere Nobili “Urgente approvazione del Piano regionale dei crematori, applicazione della moratoria prevista dalla Risoluzione 23/2021 e attivazione degli strumenti ambientali e sanitari connessi all’area AERCA Ancona–Falconara”;

Mozione n. 30 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Ancora sulla realizzazione di un forno crematorio nel Comune di Ancona”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

(Prosecuzione discussione)

13) Mozione n. 36 a iniziativa del Consigliere Nobili “Rafforzamento e rilancio del ruolo della Consulta regionale per la disabilità quale strumento di partecipazione e co-programmazione delle politiche regionali”;

Interrogazione n. 91 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Catena, Mancinelli, Cesetti, Piergallini, Mangialardi e Vitri “Convocazione Consulta regionale per la disabilità”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

14) Mozione n. 85 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mancinelli, Caporossi, Nobili, Ruggeri, Seri, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri “Politiche del governo regionale per il superamento dei ritardi nella refertazione e consegna degli esami istologici”;

Interrogazione n. 282 a iniziativa del Consigliere Cesetti “Ritardo nella refertazione di esame istologico”;

Interrogazione n. 312 a iniziativa del Consigliere Cesetti “Segnalazione ritardo nella refertazione di esame istologico”;

Interrogazione n. 383 a iniziativa del Consigliere Cesetti “Persistenti ritardi nella refertazione di esami istologici”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

15) Mozione n. 41 a iniziativa del Consigliere Rossi “Sostegno alle piccole attività commerciali decentrate e diffuse”;

Interrogazione n. 190 a iniziativa dei Consiglieri Piergallini, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri, Caporossi, Nobili, Seri, Ruggeri “Desertificazione commerciale dei centri urbani nelle Marche e progressiva chiusura delle attività di vicinato, con particolare riferimento alle città della regione e alla provincia di Ascoli Piceno”.

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)