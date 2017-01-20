“Più Di Una Gara” presentato a Montefiore dell’Aso
Venerdì 24 luglio alle 21.15 sarà ospite a Montefiore dell'Aso il giornalista e storico senigalliese Andrea Pongetti, autore del libro
Venerdì 24 luglio alle 21.15 sarà ospite a Montefiore dell’Aso, il giornalista e storico senigalliese Andrea Pongetti.
Nella cornice di Piazza Antognozzi, di fianco alla pasticceria Dorina, presenterà la sua ultima opera, “Più Di Una Gara”, pubblicata nella primavera di questo 2026.
Il libro racconta 11 (volutamente lo stesso numero di uomini in campo in una squadra di calcio) storie di sport marchigiano.
I racconti spaziano dallo storico impianto Ballarin di San Benedetto del Tronto, alla grande passione calcistica per Ascoli e Samb, passando per le grandi gesta della Scavolini Pesaro, della pallavolo Falconara e le corse automobilistiche a dir poco “eroiche” del pilota osimano Fagioli, oltre a tanto altro.
Andrea Pongetti, autore in passato di opere storiche legate pure al Risorgimento italiano, ha scritto anche “Non Solo Un Gioco” nel 2019, libro che tratta la storia calcistica delle principali squadre marchigiane professionistiche.
L’evento è realizzato con il patrocinio del comune di Montefiore dell’Aso e la collaborazione della Polisportiva Montefiore.
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