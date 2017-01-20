Finanza per la Crescita: incontri per PMI, startup e nuove imprese delle Marche Strumenti, competenze e opportunità all'interno di un tour per accompagnare verso gli strumenti di credito e finanza innovativa

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È stato presentato la mattina di venerdì 17 luglio nella sede regionale ‘Finanza per la Crescita: strumenti, competenze e opportunità per PMI, startup e nuove imprese delle Marche’, un ciclo di incontri che dal 23 luglio a ottobre 2026 attraverserà il territorio regionale con l’obiettivo di informare e accompagnare imprese, professionisti e operatori economici nella conoscenza delle opportunità offerte dagli strumenti di credito e dalla finanza innovativa a livello nazionale.

L’iniziativa è promossa dalla Regione Marche, con il supporto di SVEM – Sviluppo Europa Marche e in collaborazione con la Camera di Commercio delle Marche e si affianca alle nuove iniziative dirette che la Regione sta mettendo in campo nell’ambito del credito. Nel corso della conferenza stampa sono intervenuti Giacomo Bugaro, assessore regionale allo Sviluppo economico, Monica Mancini Cilla, presidente SVEM e Gino Sabatini, presidente della Camera di Commercio delle Marche. Oltre a presentare il ciclo di incontri in programma, sono stati illustrati i nuovi interventi che la Regione sta predisponendo per favorire l’accesso al credito delle imprese marchigiane, dopo i risultati ottenuti con il programma Credito Futuro Marche, che negli ultimi anni ha mobilitato significative risorse a sostegno del sistema produttivo regionale.

“Vogliamo offrire alle imprese marchigiane non soltanto nuove risorse finanziarie, ma anche gli strumenti conoscitivi e le competenze necessarie per utilizzarle al meglio – ha detto l’assessore allo Sviluppo economico Giacomo Bugaro – I risultati ottenuti con Credito Futuro Marche dimostrano che il sostegno pubblico, se ben progettato, è capace di generare importanti effetti moltiplicativi e accompagnare concretamente la crescita del tessuto produttivo regionale. Ora stiamo stanziando nuove risorse per 28,5 milioni di euro e rafforziamo la collaborazione con la Camera di Commercio, con SVEM e con partner strategici come Invitalia. L’obiettivo è aiutare le imprese a cogliere tutte le opportunità disponibili, dagli strumenti regionali a quelli nazionali ed europei, favorendo investimenti, innovazione, competitività e occupazione nelle Marche”.

“Abbiamo la necessità di sostenere le nostre imprese che operano in contesti sempre più competitivi ed internazionalizzati, con leve nuove di intervento capaci di incoraggiare e sostenere investimenti, innovazione, apertura ai mercati esteri e crescita dimensionale. – ha dichiarato Monica Mancini Cilla Presidente Svem – L’espansione e l’avanzamento del nostro Sistema produttivo sono le priorità di Sviluppo Europa Marche, Società in house di Regione Marche che presiedo e che opera ogni giorno per rafforzare la crescita socio-economica regionale. La crescita è una urgenza e la finanza costituisce una leva di politica industriale fondamentale per le imprese, in una nuova visione di lungo periodo che premia gli investimenti. L’intervento di cui Svem ne cura l’assistenza tecnica è stato fortemente voluto dalla Regione Marche”.

“Le piccole e medie imprese e le microimprese costituiscono la spina dorsale del sistema produttivo marchigiano. – ha aggiunto Gino Sabatini, presidente della Camera di Commercio delle Marche – In questo contesto, l’accesso al credito e soprattutto ai mercati dei capitali rappresenta per le PMI una necessità strategica per sostenerne la crescita, diversificandone le fonti di finanziamento e rafforzando la propria posizione competitiva. Tuttavia, le imprese, in particolare quelle di minori dimensioni, continuano ad incontrare ostacoli significativi nel garantirsi adeguate risorse finanziarie per investimenti e liquidità, legati a fattori quali tensioni geopolitiche, carenza di competenze manageriali e necessità di integrazione nelle catene globali del valore. Inoltre, sull’accesso al credito alle imprese il permanere di un atteggiamento di cautela delle banche nella concessione di finanziamenti rende difficile per le imprese ottenere credito a condizioni sostenibili, con la conseguenza di una contrazione dei prestiti in un contesto dove la domanda resta fragile. Tale gap denota ancor più l’esigenza di attivare strumenti pubblici dedicati a superare gli ostacoli e i costi per l’ottenimento del credito, a favorire la diversificazione delle fonti di finanziamento e la combinazione tra loro”.

Nel triennio 2024-2026 attraverso risorse pubbliche pari a 53,7 milioni di euro, sono stati attivati finanziamenti privati, prevalentemente bancari, per circa 385 milioni di euro, con un effetto leva di sette volte e il coinvolgimento di 4.059 imprese marchigiane. La Regione Marche ora sta mettendo in campo nuove risorse per oltre 24 milioni di euro, alle quali si aggiunge il contributo di 4,5 milioni di euro della Camera di Commercio delle Marche, per attivare nuovi strumenti destinati a sostenere investimenti, liquidità e crescita delle imprese.

“Per i 28,5 milioni stanziati ci attendiamo una leva finanziaria di oltre 4 volte in grado di garantire nuovi finanziamenti privati alle imprese per 120 milioni. Complessivamente con 82 milioni di euro stanziati si attiveranno 506 milioni di finanziamenti con una leva pari a 5,7 volte. Si tratta di una mole di finanziamenti bancari attivati estremamente rilevante soprattutto nel periodo attuale in cui le imprese faticano ad ottenere finanziamenti dal sistema bancario”, ha sottolineato l’assessore Bugaro.

Tra le nuove misure figurano il nuovo Fondo Investimenti e Liquidità, il fondo dedicato alle cooperative, il fondo per il microcredito e il piccolo credito e iniziative per la promozione dei minibond. Entro il mese di ottobre verrà inoltre attivata la seconda tranche della misura di prestito alle imprese con risorse della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) per completare l’utilizzo del plafond dei 60 milioni di Euro messi a disposizione.

Resta inoltre operativa la Sezione Speciale Marche del Fondo di Garanzia, sia per investimenti che per esigenze di liquidità, che integra la copertura offerta dal Fondo stesso.

Accanto agli strumenti regionali, il percorso ‘Finanza per la Crescita’ approfondirà ulteriori opportunità offerte dalla finanza innovativa e dagli strumenti pubblici nazionali gestiti da enti e operatori specializzati, con particolare attenzione alle esigenze di sviluppo strutturale delle imprese.

Tra i relatori degli incontri saranno presenti anche i rappresentanti di Invitalia, con cui la Regione Marche sta definendo un accordo di collaborazione finalizzato a rafforzare il coordinamento territoriale delle misure gestite dall’Agenzia. Gli incontri sono rivolti a imprese, startup, nuove iniziative imprenditoriali, associazioni di categoria, professionisti e consulenti interessati ad approfondire le opportunità offerte dagli strumenti di finanza per la crescita e per lo sviluppo del sistema produttivo marchigiano.

Il calendario degli incontri:

23 luglio 2026 – Ancona, Sala della Loggia dei Mercanti

10 settembre 2026 – Macerata, Camera di Commercio

1 ottobre 2026 – Pesaro, Camera di Commercio

15 ottobre 2026 – Ascoli Piceno, Camera di Commercio

29 ottobre 2026 – Fermo, Camera di Commercio