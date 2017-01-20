Intelligenza Artificiale: si insedia l’Osservatorio AI Marche Al via il piano regionale per l'innovazione delle imprese

“Questo tavolo nasce per condividere idee, informazioni, priorità e proposte concrete da tradurre in strumenti efficaci e bandi mirati, superando la logica degli interventi a pioggia”.

Sono le parole dell’assessore allo Sviluppo economico, Giacomo Bugaro, che giovedì 23 luglio ha partecipato, in qualità di coordinatore, all’insediamento ad Ancona dell’Osservatorio AI Marche, il nuovo organismo istituito dalla Regione per coordinare strategie, competenze e progettualità nel campo dell’intelligenza artificiale e predisporre il primo Piano d’azione regionale dedicato all’IA. Nel corso della seduta inaugurale sono stati definiti gli indirizzi prioritari che guideranno l’attività dell’Osservatorio nei prossimi mesi.

“Il nostro tessuto economico si fonda su una rete capillare di micro, piccole e medie imprese che rappresentano il cuore dell’economia marchigiana. Si tratta di realtà strettamente collegate tra loro lungo le filiere produttive, nelle quali la crescita delle aziende di maggiori dimensioni genera opportunità diffuse per tutto il territorio. In uno scenario in continua evoluzione, destinato a diventare ancora più competitivo nei prossimi cinque anni, abbiamo il dovere di accompagnare le imprese in questo cambiamento. Per questo stiamo lavorando al nuovo Piano Industriale 2030. In questo percorso, l’intelligenza artificiale rappresenta una leva strategica di sviluppo. Non parliamo di un utilizzo marginale, ma dell’integrazione di sistemi avanzati direttamente nei processi produttivi, per aumentare competitività, produttività e capacità di presidiare i mercati”, ha aggiunto Bugaro.

L’Osservatorio AI Marche nasce con l’obiettivo di promuovere uno sviluppo dell’intelligenza artificiale consapevole, responsabile e orientato alla competitività, assicurando una governance unitaria in un ambito in rapida evoluzione. Riunisce in un tavolo permanente la Regione, gli atenei del territorio, i centri di trasferimento tecnologico, le piattaforme regionali dell’innovazione e il Digital Innovation Hub, mettendo a sistema competenze scientifiche, ricerca applicata e conoscenza dei processi aziendali. L’obiettivo è accelerare l’adozione delle tecnologie avanzate da parte delle imprese, trasformando l’innovazione in crescita economica, occupazione e benefici concreti per il territorio.

Tra le prime attività dell’Osservatorio c’è la redazione del Piano d’azione regionale sull’intelligenza artificiale, che definirà obiettivi, linee guida e strumenti di sostegno per favorire la diffusione dell’IA nel sistema produttivo marchigiano. L’organismo avrà inoltre il compito di coordinare le iniziative già attive sul territorio, monitorarne l’attuazione e i risultati, valorizzare le sperimentazioni più efficaci e favorirne la diffusione. Una delle priorità sarà superare la frammentazione degli interventi, creando una rete stabile tra competenze, esperienze e buone pratiche, così da rafforzare l’ecosistema regionale dell’innovazione e il posizionamento delle Marche nei network nazionali ed europei dedicati all’intelligenza artificiale e al trasferimento tecnologico.