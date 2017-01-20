E’ scomparso nei giorni scorsi Alfio Paolinelli, vigile del fuoco ed ex calciatore di Vigor e Jesina Aveva 85 anni: negli anni '60 giocò nella Vigor e poi in C nella Jesina, poi tornò a Senigallia disputando anche la storica amichevole contro la Juventus del 1974

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E’ scomparso nei giorni scorsi Alfio Paolinelli, già vigile del fuoco e alla guida della caserma di Senigallia, cavaliere del lavoro per l’opera prestata in servizio e in gioventù storico giocatore della Vigor Senigallia e della Jesina.

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