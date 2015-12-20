Gelato artigianale, il re dell’estate La spesa annua complessiva delle famiglie marchigiane ammonta a 43 milioni di euro

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Il sapore dell’estate. Con il caldo che non concede tregua, c’è un protagonista che mette tutti d’accordo: il gelato artigianale.

Nelle Marche, secondo le elaborazioni dell’Ufficio Studi di Confartigianato, operano 272 laboratori di produzione di gelato e il 72% sono imprese artigiane. Numeri che confermano come il comparto sia profondamente radicato nel tessuto economico regionale e rappresenti un presidio di qualità, occupazione e vitalità per città, borghi e località turistiche.

Anche i consumi fotografano un settore in buona salute. Le famiglie marchigiane spendono in un anno circa 43 milioni di euro per l’acquisto di gelati, a dimostrazione di un prodotto che conquista consumatori di tutte le età e che, soprattutto durante l’estate, diventa un piacere irrinunciabile.

Il successo del gelato artigianale nasce dalla professionalità dei maestri gelatieri. Dietro un cono o una coppetta – sottolinea Barbara Serrani Presidente del settore dolciario di Confartigianato Marche e consigliere nazionale di Confartigianato Dolciario- c’è il lavoro di centinaia di imprenditori e dei loro collaboratori che ogni giorno mettono in campo competenze, creatività e passione.

Le gelaterie artigiane sono laboratori dove tradizione e innovazione convivono, dove si sperimentano nuovi gusti senza rinunciare alla qualità delle lavorazioni e dove il rapporto diretto con il cliente continua a fare la differenza. Sono imprese che investono nella formazione, nella sicurezza, nella sostenibilità e nella valorizzazione delle produzioni locali. Il valore aggiunto del gelato artigianale è nelle mani di chi lo produce.

Scegliere il gelato artigianale significa sostenere un settore che rappresenta uno dei volti più autentici dell’economia regionale. Significa premiare il lavoro di imprenditori e dei loro collaboratori che ogni giorno, con competenza e dedizione, contribuiscono a rendere le Marche terra di eccellenze.

Nelle Marche, secondo le elaborazioni dell’Ufficio Studi di Confartigianato, nel settore dolciario e pasticcerie operano 1.251 imprese di cui 955 sono artigiane pari al 76,3%.