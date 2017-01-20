Situazione in miglioramento dopo il maltempo nelle Marche Altri 45 interventi in Regione tra mercoledì 22 e giovedì 23 luglio

Nella nottata appena trascorsa i Vigili del fuoco hanno effettuato ulteriori 45 interventi nelle Marche per i danni provocati dal maltempo che ha interessato la regione nei giorni scorsi.



La situazione è in generale miglioramento e anche il Comando di Fermo ha concluso gli interventi relativi alle richieste pervenute.

Nelle immagini la rimozione di vetri pericolanti effettuata a San Benedetto del Tronto.