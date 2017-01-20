Maltempo, Consoli scrive a Comuni delle Marche per ricognizione danni da grandine L'assessore regionale alla Protezione Civile invita gli Enti a trasmettere tempestivamente le informazioni richieste

A seguito della violenta ondata di maltempo e delle eccezionali grandinate che hanno colpito nelle ultime ore numerosi comuni marchigiani, la Regione Marche si è immediatamente attivata chiedendo a tutti i Comuni di avviare una puntuale ricognizione dei danni subiti dalle infrastrutture pubbliche, dal comparto agricolo e dai privati, al fine di acquisire un quadro completo della situazione.

“Abbiamo già trasmesso una comunicazione ufficiale a tutti i Comuni – dichiara l’assessore regionale alla Protezione Civile, Tiziano Consoli – con l’indicazione di procedere nel più breve tempo possibile alla ricognizione dei danni. Si tratta di un passaggio indispensabile per raccogliere dati puntuali e certificati e predisporre la documentazione necessaria per richiedere al Governo il riconoscimento dello stato di emergenza, qualora ne ricorrano i presupposti”.

L’assessorato invita i Comuni a trasmettere con la massima tempestività le informazioni richieste, così da consentire alla Regione di completare rapidamente l’istruttoria e attivare ogni procedura prevista a sostegno dei territori colpiti.

Si invitano inoltre cittadini, amministratori locali e organi di informazione a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali della Regione Marche e dell’assessorato regionale alla Protezione Civile, evitando di seguire o diffondere informazioni provenienti da canali non istituzionali, iniziative personali o comunicazioni private che potrebbero generare disorientamento in una fase particolarmente delicata.

“Esprimo la mia più sincera vicinanza alle famiglie, alle imprese, agli agricoltori e a tutte le comunità che stanno affrontando le conseguenze di questo eccezionale evento atmosferico. Ringrazio i sindaci, i volontari della Protezione Civile, le forze dell’ordine, i Vigili del Fuoco e tutti gli operatori impegnati in queste ore sul territorio. La Regione Marche è pienamente al fianco delle comunità colpite e continuerà a lavorare, in stretto raccordo con i Comuni e con il sistema regionale di Protezione Civile, per raccogliere tutte le informazioni necessarie e attivare ogni strumento utile a garantire il sostegno ai territori interessati”.