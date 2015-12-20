Senigallia canta e si emoziona: “Notre Dame de Paris” trionfa in Piazza Garibaldi – Le FOTO Pubblico delle grandi occasioni per l'opera moderna per eccellenza. Tra scenografie imponenti, coreografie mozzafiato e finale da brividi

Una piazza gremita, un’atmosfera elettrica e la magia senza tempo di una delle storie d’amore e tragicità più famose al mondo. Per tre serate, il 10, 11 e 12 luglio, Senigallia si è trasformata nel palcoscenico ideale per Notre Dame de Paris, l’opera moderna per eccellenza che continua a celebrare la sua incredibile longevità e il suo successo planetario con la tournée che viaggia verso il 25esimo anniversario dal debutto del 2002.

Lo spettacolo, com’è noto, trae la sua immensa forza narrativa direttamente dal celebre romanzo di Victor Hugo, ma è l’indimenticabile colonna sonora composta da Riccardo Cocciante (con l’adattamento italiano di Pasquale Panella) ad averla resa un fenomeno globale. Fin dalle prime note, l’impatto visivo e sonoro ha colpito nel segno: le scenografie imponenti hanno ridisegnato lo skyline della piazza e le coreografie dinamiche e animate da eccezionali ballerini e acrobati hanno tolto il fiato agli spettatori.

Ma a far vibrare Piazza Garibaldi è stata la straordinaria performance di un cast stellare che unisce i volti storici dello show a grandissimi talenti. Il pubblico ha tributato ovazioni a Giò Di Tonno, tornato a vestire con incredibile potenza i panni del tormentato Quasimodo, a Vittorio Matteucci, magistrale nel ruolo del severo Frollo, e al trascinante Febo di Graziano Galatone.

Accanto ai tre storici pilastri, hanno incantato la piazza l’intensa Esmeralda interpretata da Elhaida Dani (già vincitrice di The Voice nel team del maestro Cocciante), la splendida Fiordaliso di Camilla Rinaldi e le cruciali performance di Gian Marco Schiaretti (Gringoire) e Angelo Del Vecchio (Clopin). Una sinergia di voci devastante che ha restituito intatta tutta l’energia dello show.

La risposta della città è stata massiccia e calorosa fin dall’inizio. I cittadini e i tantissimi turisti accorsi nelle tre serate non sono stati semplici spettatori, ma parte integrante dello show.

Uno dei momenti più emozionanti si è registrato senza dubbio al momento dei saluti. Dopo i lunghissimi e scroscianti applausi tributati agli artisti, la piazza si è sciolta in un unico grande coro: tutto il pubblico ha cantato a memoria, insieme al cast sul palco, l’iconica canzone finale, “Il tempo delle cattedrali”, chiudendo la serata con un brivido collettivo. Una notte di musica, fotografia e pura emozione che Senigallia ricorderà a lungo.

Tutte le foto di questo articolo sono di Gabriella Marku