Cure palliative, la Regione Marche approva il Piano 2026-2027 Venticinque nuovi posti letto negli hospice, nove medici e percorsi dedicati ai bambini

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Più assistenza a domicilio, una rete territoriale più forte, il potenziamento degli hospice e percorsi dedicati ai bambini con bisogni assistenziali complessi. Sono questi gli obiettivi del Piano di potenziamento 2026 – 2027 delle reti di cure palliative per adulti e pediatriche approvato dalla Giunta regionale, per rafforzare l’assistenza e renderla più accessibile, uniforme e vicina alle persone e alle loro famiglie.

“Le cure palliative non significano arrendersi alla malattia: significano non lasciare sole le persone e le famiglie nei momenti più delicati – sottolinea l’assessore alla Sanità, Paolo Calcinaro -. Parliamo di cure che garantiscono dignità e qualità della vita fino all’ultimo momento e che dobbiamo continuare a rafforzare. Per questo, tra quest’anno e il prossimo, il piano prevede 25 ulteriori posti letto negli hospice della regione e il potenziamento delle équipe con nove medici palliativisti, oltre a psicologi, assistenti sociali, OSS e infermieri dedicati. Sappiamo che trovare professionisti specializzati non è scontato, ma vogliamo investire con decisione su questo settore perché rappresenta una risposta fondamentale per i pazienti e per le loro famiglie. È una scelta di civiltà che mette al centro la persona, ovunque viva nelle Marche: a casa, in ospedale, in hospice o nelle strutture residenziali”.

Tra le principali azioni previste il potenziamento dell’assistenza domiciliare e dei posti letto negli hospice, strutture specializzate nella presa in carico delle persone con malattie inguaribili o in fase avanzata, una maggiore integrazione tra servizi sanitari e sociosanitari, la formazione degli operatori, lo sviluppo della telemedicina e iniziative di informazione rivolte ai cittadini.

Un’attenzione particolare è dedicata alle cure palliative pediatriche, con il rafforzamento dei percorsi di accesso, dell’assistenza domiciliare specialistica, della collaborazione tra il Centro di riferimento regionale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche di Torrette e i servizi territoriali.

Il Piano punta ad adeguare la rete regionale agli indirizzi nazionali e a rafforzare l’integrazione tra ospedale, territorio, assistenza domiciliare e hospice. L’obiettivo fissato a livello nazionale è raggiungere entro il 2028 una copertura di almeno il 90% della popolazione che necessita di cure palliative. Nelle Marche questa sfida è resa ancora più importante dall’invecchiamento della popolazione e dalla presenza diffusa di piccoli comuni, che richiedono servizi sempre più capillari e vicini ai cittadini.

L’attuazione da parte degli enti del Servizio sanitario regionale sarà monitorata dall’Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) attraverso verifiche periodiche.