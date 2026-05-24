Tutte le promosse anconetane dalla Seconda Usap vince l'ultimo spareggio

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L’Usap è l’ultima a festeggiare. Due paesi in festa, Agugliano e Polverigi, per il trionfo dell’Usap, che vincendo sabato scorso lo spareggio di Jesi contro la Sampaolese è l’ultima promossa dalla Seconda alla Prima Categoria nella stagione 2025-26.

La squadra di Ballini, all’ennesima promozione in carriera, ha vinto 3-1 dopo essere passata in svantaggio aggiudicandosi lo spareggio, che ha decretato l’ultimo verdetto mancante della stagione.

Match apertissimo, con la Sampaolese, passata in vantaggio con Benigni, raggiunta da Mazzieri e poi sorpassata dal subentrato Pascali: soltanto nel recupero arriva il gol della sicurezza ancora di Mazzieri, che dà il via alla festa dell’Usap.

Le promosse dalla Seconda alla Prima della stagione sono dunque quattro per quanto riguarda la provincia di Ancona: la Polisportiva Trecastelli che ha vinto da imbattuta il girone B, l’Olimpia Ostra Vetere che ha prevalso nel C e l’Ankon Dorica che ha vinto il D, tutte e tre promosse nella stagione regolare. Dopo il lungo percorso dei play-off, l’ultima promossa è l’Usap Agugliano Polverigi, vincitrice dei play-off del girone D, che a Jesi si è imposta sulla Sampaolese, vincitrice dei play-off del girone C.