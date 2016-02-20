Adesso AN
23°
Giovedì
20° / 24°
Venerdì
16° / 25°
Sabato
16° / 27°
Domenica
19° / 31°
MarcheNotizie.info
Versione ottimizzata per la stampa

Atletico Mondolfo festeggia, l’Olimpia rimane in Prima Categoria

Mondolfesi promossi in Promozione grazie al gol di Messina nello spareggio

194 Letture
commenti
Sport
Ascolta la notizia

Con un gol dell’intramontabile bomber Messina al 38′, l’Atletico Mondolfo vince lo spareggio di Chiaravalle 1-0 sull’Olimpia Marzocca e torna in Promozione.


Finale amaro per l’Olimpia, che dopo una positiva stagione regolare e un grande play-off, si ferma a un passo dal salto di categoria, rimanendo in Prima.

Un vero peccato per la squadra senigalliese, un ritorno comunque meritato nel secondo livello del calcio regionale per il Mondolfo di mister Massimo Castignani.

Andrea Pongetti
Andrea Pongetti
Pubblicato Mercoledì 10 giugno, 2026 
alle ore 6:20
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo

Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Marche Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni