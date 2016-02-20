Atletico Mondolfo festeggia, l’Olimpia rimane in Prima Categoria
Mondolfesi promossi in Promozione grazie al gol di Messina nello spareggio
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Con un gol dell’intramontabile bomber Messina al 38′, l’Atletico Mondolfo vince lo spareggio di Chiaravalle 1-0 sull’Olimpia Marzocca e torna in Promozione.
Finale amaro per l’Olimpia, che dopo una positiva stagione regolare e un grande play-off, si ferma a un passo dal salto di categoria, rimanendo in Prima.
Un vero peccato per la squadra senigalliese, un ritorno comunque meritato nel secondo livello del calcio regionale per il Mondolfo di mister Massimo Castignani.
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