Castiflex celebra 50 anni di attività: un’azienda storica, leader del riposo, festeggia alla Rotonda di Senigallia Serata speciale per l'azienda di Arcevia, che ha riunito collaboratori e agenti per celebrare mezzo secolo di lavoro, qualità e legame col territorio. Per l'occasione presentato nuovo marchio luxury CLEOR

Castiflex ha celebrato i suoi 50 anni di attività con una serata speciale alla Rotonda a Mare di Senigallia, sabato 6 giugno, trasformando uno dei luoghi simbolo della costa marchigiana in uno spazio di festa, memoria e riconoscenza.

L’azienda di Arcevia, attiva nel settore del riposo e della produzione di materassi, ha voluto condividere questo importante traguardo con collaboratori ed agenti in un evento pensato per raccontare non solo una storia imprenditoriale, ma anche un percorso umano e familiare profondamente legato al territorio.

Cinquant’anni di attività rappresentano un risultato importante: mezzo secolo di lavoro, evoluzione, sacrifici, passaggi generazionali, capacità artigianale e attenzione alla qualità.

Castiflex ha attraversato cambiamenti di mercato, nuove esigenze dei consumatori e trasformazioni produttive, mantenendo sempre saldo il proprio legame con le Marche e con i valori che ne hanno accompagnato la crescita.

La serata alla Rotonda è stata un momento di incontro e condivisione, impreziosito da musica di grande qualità, intrattenimento, allestimenti scenografici e da un’atmosfera elegante e partecipata. Un’occasione per ringraziare tutte le persone che, nel corso degli anni, hanno contribuito alla crescita dell’azienda e alla costruzione della sua identità.

Per l’occasione, l’azienda ha inoltre presentato il nuovo marchio luxury CLEOR, pensato per rappresentare una nuova visione del riposo, più esclusiva, elegante e contemporanea. Un progetto che nasce dalla volontà di unire esperienza produttiva, ricerca dei materiali, design e attenzione al benessere, confermando la capacità di Castiflex di guardare al futuro senza perdere le proprie radici.

“Questo anniversario non è soltanto un punto di arrivo, ma soprattutto un nuovo punto di partenza. Festeggiare 50 anni significa guardare con gratitudine al passato e con entusiasmo al futuro”, ha dichiarato Luca Petronilli, titolare della Eurogroup Italia S.r.l., la società che produce e commercializza i materassi a marchio Castiflex ad Arcevia.

“Il valore più grande di questi cinquant’anni è rappresentato dalle persone: chi ha lavorato con noi, chi ci ha scelto, chi ha creduto nel nostro progetto e chi ogni giorno contribuisce a portarlo avanti. Castiflex è cresciuta grazie a una squadra, a una visione condivisa e a un legame forte con il territorio”, ha aggiunto Mauro Meloni, socio di Eurogroup Italia S.r.l.

Castiflex guarda ora ai prossimi anni con la volontà di continuare a investire in qualità, innovazione, servizio e attenzione al cliente, portando avanti una tradizione imprenditoriale che da Arcevia continua a raccontare una bella pagina del saper fare marchigiano.

L’evento presentato da Francesca Travaglini di Radio Linea è stato curato da Silvia Forte Wedding & Events in collaborazione con la LC Eventi di Luca Ciarpella.