Presentato il programma annuale degli interventi di promozione sportiva Stanziati 1,5 milioni di euro per l'anno 2026

186 Letture Sport

Oltre un milione e mezzo di euro per dieci misure finalizzate a rendere l’attività sportiva un diritto accessibile a tutti per il suo valore educativo, sociale e di benessere della comunità: è il programma degli interventi di promozione sportiva 2026 presentati martedì mattina alla stampa dall’assessore allo Sport, Tiziano Consoli, in presenza dei rappresentanti del Comitato Regionale per lo Sport tra cui Fabio Luna (Coni Marche), Luca Savoiardi (CIP Marche), Margherita Rigillo (USR Marche), Maria Teresa D’Angelo (Sport e Salute), Alberto Santorelli (ANCI), Fabio Santelli (Medici dello Sport) e Vincenzo Morellina (Isef).

“La Regione Marche investe nello sport e continua a valorizzare le buone pratiche orientate al suo sviluppo rivolto a tutti i cittadini perché rappresenta uno strumento di crescita individuale e collettiva, è capace di creare i presupposti per l’elaborazione di nuovi concetti e modelli di welfare” ha dichiarato Consoli aprendo il confronto. “Abbiamo definito un impianto strategico in concertazione e condivisione con il Comitato regionale dello Sport, perché la sinergia tra istituzioni e territorio è imprescindibile per il raggiungimento di risultarti concreti” ha aggiunto.

Come stabilito dalla L.R. 5/2012, il Programma definisce le azioni mirate all’evoluzione e al consolidamento del ruolo sociale, culturale, economico dello sport ma anche strumento di prevenzione e salute psico fisica. La novità di quest’anno è l’introduzione di misure volute fortemente dall’Amministrazione: “L’obiettivo è superare le barriere di accesso, rendendo lo sport un’abitudine quotidiana fondamentale per la salute dei cittadini”.

Sono previsti finanziamenti per l’acquisto di attrezzature destinate al potenziamento dello sport paralimpico. A questo proposito, Consoli ha annunciato: “La Regione intende promuovere lo sviluppo delle attività sportive per le persone con disabilità, tenendo conto dei costi elevati richiesti da ausili e attrezzature specifiche. Inoltre, circa un milione di euro del FSE, sotto forma di voucher per lo sport, sarà destinato – in sinergia con i Comuni – alle famiglie in condizioni di vulnerabilità economica, per consentire ai figli tra i 6 e i 18 anni di praticare attività fisica”.

Impulso alle iniziative caratterizzate da standard organizzativi straordinari che fanno da volano all’immagine delle Marche generando flussi incoming, favorendo la promozione del territorio e rafforzando la capacità attrattiva della regione con ricadute turistico-sportive. “Negli ultimi anni è emerso in maniera evidente come gli eventi sportivi costituiscano una componente di notevole importanza nell’ambito dell’offerta turistica del territorio, per cui sono previste azioni di sostegno alle competizioni sportive di carattere regionale, nazionale ed internazionale e a quelle che si qualificano come manifestazioni sportive di rilevante interesse promozionale, turistico, culturale e ambientale che si svolgono nel territorio regionale” ha aggiunto Consoli.

È prevista inoltre la ‘Conferenza regionale per lo Sport’, indetta ogni quinquennio, per verificare lo stato delle attività nel territorio, l’attuazione della normativa regionale e le prospettive di sviluppo dello sport.

Tra le azioni del Programma, in particolare, la Misura 1 Sport per tutti ‘Promozione dello sport di cittadinanza come attività motoria, aggregativa e inclusiva, accessibile a tutte le persone’, contempla attività finalizzate alla promozione dello sport di cittadinanza, inteso come pratica fisico-motoria e aggregativa disgiunta da una connotazione agonistica. La Misura 2.1 Sport inclusivo ‘Contributi per la promozione delle attività sportive delle persone diversamente abili’ attiva sostegno all’attività sportiva delle persone con disabilità e al potenziamento dello sport paralimpico per favorire inclusione sociale, benessere psicofisico e pari opportunità attraverso lo sport. Con la Misura 4 si intende promuovere l’attività sportiva volta alla diffusione dello sport aperto alla pluralità degli utenti, secondo le esigenze, le possibilità e le aspirazioni di ciascuno. Prevede, al punto 4.4, contributi ad eventi di importanza strategica che favoriscono la promozione turistica e rafforzano la capacità attrattiva della regione. La Misura 5 ‘Incentivi al merito sportivo’ premia e valorizza i giovani atleti non professionisti che si sono distinti a livello nazionale e internazionale, manifestando uno spiccato talento sportivo. La Misura 6 riconosce un contributo finanziario alla Scuola Regionale dello Sport del Coni, la Misura 7 è rivolta a sostenere progetti di promozione sportiva a favore delle amministrazioni comunali dell’area del terremoto. Mentre la Misura 9 ‘Attività di promozione sportiva presso i penitenziari delle Marche’ offre ai detenuti la possibilità di svolgere una serie di attività ludico-sportive.