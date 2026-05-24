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In carcere perché condannato per i fatti di Corinaldo, aggredisce due poliziotti

Il giovane si era già reso responsabile di una evasione, la denuncia del sindacato di Polizia Penitenziaria

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Cronaca
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carcere, casa circondariale, prigione

Torna al centro delle cronache Andrea Cavallari, il detenuto condannato in via definitiva a 11 anni e 10 mesi di reclusione per la strage di Corinaldo

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