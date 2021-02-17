Marche, pubblicato Bando Unico Cultura 2026 L'importo complessivo delle risorse messe a disposizione dalla Regione ammonta a oltre un milione e duecentomila euro

294 Letture Politica

Al via il Bando Unico della Cultura 2026, la misura che prevede la pubblicazione contestuale dei principali bandi regionali dedicati al settore culturale.

Un’azione innovativa di semplificazione amministrativa e di servizio ai cittadini, introdotta dalla Regione Marche nel 2023, con l’obiettivo di snellire le procedure, agevolare la partecipazione di soggetti pubblici e privati e garantire una gestione delle domande completamente digitale, accessibile e trasparente.

Il Bando Unico raccoglie le principali misure che danno attuazione alla strategia culturale della Regione Marche fondata sul sostegno alla progettualità, alla valorizzazione delle identità territoriali, alla promozione dello spettacolo dal vivo e del settore cinematografico e al rafforzamento delle istituzioni culturali regionali.

“Il Bando Unico della Cultura rappresenta un’operazione virtuosa che in questi anni ha dimostrato concretamente la propria efficacia, come testimoniano l’ampia partecipazione del territorio, la qualità e la ricchezza delle iniziative finanziate e il significativo rafforzamento dei processi di digitalizzazione e semplificazione amministrativa. Con questo strumento innovativo mettiamo a disposizione, in un’unica soluzione, l’intera offerta regionale di sostegno alla cultura, consentendo a enti, associazioni e operatori di programmare con maggiore efficacia le proprie attività” ha commentato Silvia Luconi, Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale delle Marche.

L’importo complessivo delle risorse messe a disposizione ammonta a 1.232.881,10 euro. I cinque avvisi pubblici compresi nel provvedimento sono: il Bando per l’assegnazione di contributi nell’ambito del Festival MArCHESTORIE VI Edizione 2026 – Storie, racconti e tradizioni dai borghi in festa; il Bando per il sostegno a Premi, Rassegne e Festival multidisciplinari – annualità 2026;il Bando per la concessione di contributi alle Istituzioni culturali di rilievo regionale iscritte nell’elenco regionale – annualità 2026; il Bando per il sostegno ai progetti di spettacolo dal vivo di rilievo nazionale, destinato al cofinanziamento dei soggetti con riconoscimento ministeriale nell’ambito del Fondo Nazionale dello Spettacolo dal Vivo (FNSV) per il triennio 2025-2027; il Bando per il sostegno a Festival, Rassegne e Premi cinematografici di rilievo regionale – annualità 2026.

“Abbiamo avviato un percorso finalizzato al riconoscimento del grande valore del patrimonio culturale marchigiano, alla sua tutela e valorizzazione, favorendo un’organizzazione sempre più strutturata della filiera culturale regionale attraverso il sostegno alla progettazione integrata. Continuiamo a perseguire quello che è diventato il tratto distintivo delle nostre politiche culturali: la capacità di fare rete, mettendo a sistema le eccellenze delle Marche e promuovendole a livello nazionale e internazionale. La cultura rappresenta uno straordinario strumento di crescita, sviluppo e coesione per le nostre comunità” conclude Luconi.

Al bando sono allegate le disposizioni generali valide per tutti gli avvisi e il modulo di delega alla presentazione delle domande. Grazie alla piattaforma digitale regionale, gli utenti potranno visualizzare contemporaneamente tutte le opportunità disponibili, scegliere uno o più bandi ai quali partecipare, compilare la domanda anche in fasi successive salvando la pratica e monitorare in tempo reale lo stato dell’iter istruttorio.

Il Bando Unico sarà pubblicato sul sito www.norme.marche.it, sul portale www.regione.marche.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma https://smartbandi.regione.marche.it dalle ore 10.00 del 31 luglio 2026 alle ore 17.00 dell’8 settembre 2026.

A completare il quadro delle misure di sostegno al territorio sarà inoltre pubblicato nei prossimi giorni, con apposito atto, il Bando per il sostegno alle attività e ai progetti di spettacolo dal vivo, finanziato con le risorse statali del Fondo di Rotazione 2021-2027.