Thomas Braconi eletto all’unanimità segretario regionale del PD Marche Esulta Matteo Ricci: "Finisce l'era delle divisioni. Ora torniamo a rigenerare il partito, insieme, uniti"

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“Insieme, uniti, finalmente! In bocca al lupo e congratulazioni a Thomas Braconi, eletto all’unanimità neo segretario regionale del PD Marche”, così Matteo Ricci, europarlamentare PD, a margine dell’assemblea regionale del Partito Democratico delle Marche.

“È stato un lungo mese di faticosa tessitura unitaria e sono molto soddisfatto del risultato raggiunto. – dichiara Ricci – Finalmente è prevalsa la responsabilità di tutti e la voglia di ricostruire e rilanciare il partito marchigiano che viene da almeno 10 anni di grandi difficoltà. – aggiunge – L’unità è la precondizione per tornare a vincere. Per questo, da subito dopo le regionali, ho detto pubblicamente che mi sarei impegnato per congressi unitari e di ripartenza. Dopo le federazioni di Ancona, Pesaro e Urbino e Macerata ora tocca al regionale.

Prossimo obiettivo è quello di ritrovare subito l’unità per il congresso di Ascoli e costruire un percorso per uscire dal commissariamento di Fermo. – continua – Oggi non abbiamo solo evitato un commissariamento, che avrebbe avvilito ulteriormente il nostro elettorato, ma abbiamo posto le basi per tornare a essere forti in vista delle prossime sfide e per un’opposizione efficace al sempre più mediocre governo della Regione. – conclude – Sarebbe utile e significativo svolgere a settembre-ottobre il Congresso riorganizzativo, andando a rimotivare tutti i circoli marchigiani.

Forza Thomas, sei un ottimo dirigente politico, ora dovremo aiutarti tutti generosamente”.