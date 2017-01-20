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Thomas Braconi eletto all’unanimità segretario regionale del PD Marche

Esulta Matteo Ricci: "Finisce l'era delle divisioni. Ora torniamo a rigenerare il partito, insieme, uniti"

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Politica
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Thomas Braconi

“Insieme, uniti, finalmente! In bocca al lupo e congratulazioni a Thomas Braconi, eletto all’unanimità neo segretario regionale del PD Marche, così Matteo Ricci, europarlamentare PD, a margine dell’assemblea regionale del Partito Democratico delle Marche.

“È stato un lungo mese di faticosa tessitura unitaria e sono molto soddisfatto del risultato raggiunto. – dichiara RicciFinalmente è prevalsa la responsabilità di tutti e la voglia di ricostruire e rilanciare il partito marchigiano che viene da almeno 10 anni di grandi difficoltà. – aggiunge – L’unità è la precondizione per tornare a vincere. Per questo, da subito dopo le regionali, ho detto pubblicamente che mi sarei impegnato per congressi unitari e di ripartenza. Dopo le federazioni di Ancona, Pesaro e Urbino e Macerata ora tocca al regionale.

Matteo Ricci e Thomas BraconiProssimo obiettivo è quello di ritrovare subito l’unità per il congresso di Ascoli e costruire un percorso per uscire dal commissariamento di Fermo. – continua – Oggi non abbiamo solo evitato un commissariamento, che avrebbe avvilito ulteriormente il nostro elettorato, ma abbiamo posto le basi per tornare a essere forti in vista delle prossime sfide e per un’opposizione efficace al sempre più mediocre governo della Regione. – conclude – Sarebbe utile e significativo svolgere a settembre-ottobre il Congresso riorganizzativo, andando a rimotivare tutti i circoli marchigiani.

Forza Thomas, sei un ottimo dirigente politico, ora dovremo aiutarti tutti generosamente”.

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