Confindustria Ancona, Fermo e Macerata confermano il percorso di aggregazione "Le porte del progetto restano aperte a tutte le territoriali marchigiane"

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I Presidenti di Confindustria Ancona, Fermo e Macerata, nel rispetto delle valutazioni espresse da Confindustria Pesaro Urbino, ribadiscono che il progetto di aggregazione nasce dalla volontà di offrire alle imprese una rappresentanza più forte e integrata a livello nazionale ed europeo. Di fronte alle complesse transizioni in atto, unire le forze non è più rinviabile, ma rappresenta una sfida strategica per la rappresentanza di oggi e di domani.

Una riorganizzazione efficace del livello regionale è un obiettivo che sta a cuore all’intero sistema e non si pone in alternativa al percorso di aggregazione delle associazioni territoriali; al contrario, i due percorsi si rafforzano reciprocamente. Solo un’associazione solida e coesa può essere un interlocutore autorevole sui tavoli territoriali, regionali, nazionali ed europei.

Le porte del progetto restano aperte a tutte le territoriali marchigiane, nella convinzione che il valore della collaborazione trovi la sua massima espressione in una realtà associativa più forte e rappresentativa. Con questo spirito, i tre Presidenti continueranno a lavorare per costruire un percorso condiviso, mantenendo un dialogo costruttivo con tutte le componenti del sistema Confindustria nelle Marche.