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Confindustria Ancona, Fermo e Macerata confermano il percorso di aggregazione

"Le porte del progetto restano aperte a tutte le territoriali marchigiane"

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Aggregazione tra Confindustria Ancona, Fermo e Macerata

I Presidenti di Confindustria Ancona, Fermo e Macerata, nel rispetto delle valutazioni espresse da Confindustria Pesaro Urbino, ribadiscono che il progetto di aggregazione nasce dalla volontà di offrire alle imprese una rappresentanza più forte e integrata a livello nazionale ed europeo. Di fronte alle complesse transizioni in atto, unire le forze non è più rinviabile, ma rappresenta una sfida strategica per la rappresentanza di oggi e di domani.

Una riorganizzazione efficace del livello regionale è un obiettivo che sta a cuore all’intero sistema e non si pone in alternativa al percorso di aggregazione delle associazioni territoriali; al contrario, i due percorsi si rafforzano reciprocamente. Solo un’associazione solida e coesa può essere un interlocutore autorevole sui tavoli territoriali, regionali, nazionali ed europei.

Le porte del progetto restano aperte a tutte le territoriali marchigiane, nella convinzione che il valore della collaborazione trovi la sua massima espressione in una realtà associativa più forte e rappresentativa. Con questo spirito, i tre Presidenti continueranno a lavorare per costruire un percorso condiviso, mantenendo un dialogo costruttivo con tutte le componenti del sistema Confindustria nelle Marche.

Redazione Marche Notizie
Redazione Marche Notizie
Pubblicato Martedì 16 giugno, 2026 
alle ore 16:51
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