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Il caso Uno Bianca al Panzini di Senigallia

Incontro straordinario con Luciano Baglioni, il Sostituto Commissario della Polizia di Stato che fu tra i protagonisti delle indagini che portarono all'arresto della Banda

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Lunedì 27 aprile si è tenuto, nella sala incontri dell’IIS A. Panzini di Senigallia, un incontro straordinario con Luciano Baglioni.

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Andrea Pongetti
Andrea Pongetti
Pubblicato Giovedì 30 aprile, 2026 
alle ore 13:59
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