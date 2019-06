Coscienza ecologica, bando della Regione Marche Domande fino al 23 agosto

“La Regione – commenta l’assessore all’Ambiente Angelo Sciapichetti – sostiene con convinzione le iniziative a favore della divulgazione delle problematiche ambientali e della formazione della coscienza ecologica dei cittadini, in particolare dei giovani.

Per questo motivo nel corso degli anni è stata promossa, in collaborazione con gli Enti locali e i Parchi, la nascita di soggetti, pubblici e privati (cooperative, associazioni), che con progettualità e professionalità hanno dato un forte sviluppo al fenomeno dell’educazione ambientale. Per quanto riguarda i CEA, nelle Marche sono 44 quelli riconosciuti dalla Regione.

Forniscono servizi di informazione e sensibilizzazione ambientale rivolti prevalentemente ai giovani, ma non solo, per arricchire il loro bagaglio informativo sull’ambiente naturale e le interconnessioni con le attività umane.Avvalendosi della professionalità di guide qualificate (turistiche, naturalistiche, accompagnatori di media montagna, ecc.), il sistema dei CEA offre inoltre opportunità di scoperta e valorizzazione dell’ambiente naturale, del patrimonio storico, culturale, artistico, enogastronomico locale e regionale”.

Possono presentare la domanda entro il 23 agosto 2019 le Province, gli Enti pubblici gestori di parchi o riserve naturali, i Comuni, le Unioni di Comuni, le Unioni montane, le Autorità d’ambito pubbliche. Il soggetto deve essere capofila di una rete di almeno 4 CEA.

La domanda va indirizzata a Regione Marche – Giunta Regionale – Ufficio Educazione ambientale – Via Tiziano n. 44 – 60125 Ancona (AN) e va presentata tramite il portale regionale “Procedimarche” (link: http://procedimenti.regione.marche.it – nome procedimento: “Concessione contributi ai progetti di rete dei Centri di educazione ambientale riconosciuti”). Verranno comunque ammesse le istanze presentate via PEC all’indirizzo regione.marche.valutazamb@emarche.it.