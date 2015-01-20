L’emozione di Andrea Nobili, eletto Consigliere regionale delle Marche con AVS "Dispiaciuto per sconfitta Ricci. Difenderò temi sociale e ambiente. Costruire soggetto politico forte e vincente nel Centrosinistra"

173 Letture Politica

“La sconfitta di Matteo Ricci e del Centrosinistra nelle Marche è un insuccesso che mi rattrista. Ora occorrerà una seria riflessione per capire come rialzare la testa.

In questo quadro, il mio risultato personale mi emoziona ancor più, perché mi consegna tra le mani una grande responsabilità, quella di portare, e difendere, nel nuovo Consiglio regionale i temi sociali e ambientali che Alleanza Verdi e Sinistra promuove nel suo programma e che, con i nostri elettori e con chi condivide la nostra sensibilità, consideriamo di vitale rilevanza per le Marche. Non solo, adesso è anche il momento di lavorare per la costruzione nel Centrosinistra di un soggetto politico forte e convincente, capace di ribaltare il risultato alla prossima chiamata elettorale. E su questo fronte sono pronto a impegnarmi”.

È il commento a caldo di Andrea Nobili, all’indomani delle elezioni che lo vedono eletto come Consigliere regionale di minoranza, primo dei votati nella provincia di Ancona per Alleanza Verdi e Sinistra, con 1961 preferenze e unico eletto di Avs. L’avvocato ed ex Garante dei diritti della persona ha atteso lo spoglio nella sede del Laboratorio politico il Punto, in piazza del Crocifisso, al rione Archi di Ancona. A tarda serata, quando il risultato ormai si profilava certo, è arrivato il doveroso brindisi benaugurante con la squadra del suo comitato elettorale.