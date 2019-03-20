Adesso AN
Coppa Italia Promozione, risultati dell’andata ottavi

La Biagio Nazzaro Chiaravalle vince 4-3 ad Ostra

Sport
,
Si son giocati gli ottavi di finale di Coppa Italia di Promozione.


Vittoria della Biagio Nazzaro Chiaravalle nell’andata ad Ostra, 4-3: reti di Schiaroli, doppietta, Musciano e Pierfederici per i biagiotti e di Olivi, doppietta, e Bodje per l’Ostra.

Nelle altre partite, Alma Juventus Fano-San Costanzo Marottese 0-1, Lunano-Gabicce Gradara 0-4, Castelfrettese-Vigor Castelfidardo 2-1, Aurora Treia-Vigor Montecosaro 4-1, Atletico Azzurra Colli-Monticelli 3-2, Porto Sant’Elpidio-Palmense 5-0, Borgo Mogliano-Camerino 1-4.

