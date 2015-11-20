Offside Festival Milano, premiati due marchigiani Giornalismo sportivo: sono tra i finalisti del concorso come miglior articolo di calcio

157 Letture Sport

Sono stati svelati in questi giorni i nominativi dei giornalisti e dei portali online che saranno premiati a Offside Festival 2025 Milano in occasione di di Off The Post Antologia 2025.



Stiamo parlando del concorso, unico nel suo genere, che premia i migliori articoli calcistici online.

Il tutto nel segno di un giornalismo e di un’informazione originale e di qualità.

Cerimonia di premiazione in programma nel pomeriggio di domenica 12 ottobre (a partire dalle ore 14 fino alle ore 20 circa) nella suggestiva location dell’Arena Civica Gianni Brera di Milano (Palazzina Appiani).

Storytelling sportivo e giornalismo di qualità sotto i riflettori a Milano.

Ma non è tutto. Convegni, tavole rotonde appassionanti, incontri, proiezioni, dibattiti culturali e momenti speciali interamente riservati al pianeta calcio e al cinema legato al mondo del pallone.

Dal 9 al 12 ottobre, dunque, calcio totale a Milano.

Una rassegna internazionale, quella targata Offside, che ha già fatto tappa in ben dodici paesi.

Numerosi e interessanti docu-film sportivi provenienti da ogni angolo del pianeta verranno proiettati, con una consistente quantità di pellicole in anteprima assoluta.

Spettacolo assicurato all’Offside Festival 2025 fra ‘gustosi’ football talks, quiz sociali sportivi e, come se non bastasse, specifici approfondimenti a 360 gradi sul panorama calcistico internazionale.

Nella Top 40 dei migliori articoli calcistici online a livello nazionale, all’insegna di un’informazione rigorosa e di un giornalismo originale e di qualità, ci sono due marchigiani.

Andrea Pongetti di Senigallia con un articolo pubblicato online dal titolo ‘Clamoroso al Cibali’ su uno dei momenti più iconici del calcio italiano, rappresentato da una partita e da un portiere marchigiano recentemente scomparso.

Inoltre premiato in top40 l’altro giornalista marchigiano Daniele Bartocci con un articolo pubblicato sul suo blog dal titolo ‘Verso il Mondiale Under 20 in Cile: cosa manca all’Italia e ai nostri giovani?’, analisi appositamente fatta per un giovane reporter della Pontificia Università Cattolica del Cile (una delle principali in America).

La classifica finale sarà svelata domenica: tra i 40 premiati articoli pubblicati su giornali come Il Quotidiano Nazionale, Rivista Undici, Contrasti, Linkiesta, Il Foglio, Il Manifesto, Sportellate, Ultimo Uomo.

Dagli

Organizzatori