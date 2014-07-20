Omaggio del Questore di Ancona ai Carabinieri delle Marche, in memoria dei militari deceduti Il Questore Capocasa ha voluto omaggiare l'Arma, deponendo con il Generale Conforti una corona al monumento ai caduti

Nella mattina di venerdì 17 ottobre, il Questore di Ancona, Dott. Cesare Capocasa, accompagnato da una rappresentanza del personale in servizio presso la locale Questura, si è recato al Comando Legione Carabinieri Marche per rendere omaggio al Luogotenente Carica Speciale Marco Piffari, al Brigadiere Capo Qualifica Speciale Valerio Daprà e al Carabiniere Scelto Davide Bernardello, deceduti lo scorso 14 ottobre nell’adempimento del loro dovere, investiti da un’esplosione proditoriamente provocata dagli occupanti di un edificio a Castel D’Azzano (VR).

Il Dott. Capocasa è stato accolto dal Comandante della Legione, Generale di Brigata Nicola Conforti, dall’Ispettore Regionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri, Generale di Brigata Tito Baldo Honorati, dal Comandante Provinciale di Ancona, Colonnello Roberto Di Costanzo e da una rappresentanza di ufficiali e militari in servizio al Comando di via XXV aprile.

Con una cerimonia breve, ma colma di palpabile commozione, svolta alla presenza di un picchetto d’onore, il Questore Capocasa, il Generale Conforti e il Generale Honorati hanno deposto una corona, donata dal Questore, dinanzi al monumento ai caduti nel cortile della Caserma Burocchi, commemorando i tre Carabinieri defunti, stringendosi in un ideale abbraccio con le loro famiglie ed esprimendo, con quell’atto solenne, la vicinanza ai colleghi dell’Arma e della Polizia di Stato nonché ai Vigili del Fuoco feriti a seguito del terribile gesto omicida, nonché il ricordo di tutti i caduti in servizio.

Al termine della cerimonia, il Generale Conforti ha espresso al Questore, anche a nome dei Carabinieri delle Marche, la sincera gratitudine per aver voluto onorare la memoria dei militari deceduti e l’auspicio che la compattezza, la risolutezza e l’unità di intenti con cui le forze dell’ordine operano ogni giorno a difesa dei cittadini riescano sempre ad anticipare la follia umana ed evitare che nel futuro si debba tornare a piangere la perdita di cari colleghi e fedeli servitori dello Stato.