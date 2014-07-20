Cambio al vertice di ANCE Marche: Carlo Resparambia eletto nuovo presidente La nuova guida dell'associazione costruttori edili è anche coordinatore nazionale per l'area del sisma del Centro Italia

Carlo Resparambia è il nuovo Presidente di ANCE Marche. È stato eletto all’unanimità dall’assemblea dell’Associazione regionale dei Costruttori edili e resterà in carica per il biennio 2025-2027.

Succede a Stefano Violoni, che ha guidato ANCE MARCHE per due mandati. Su proposta del presidente sono stati eletti come vicepresidenti Andrea Morbidelli (Graziano Belogi Srl di Trecastelli) e Rodolfo Brandi (Costruzioni Brandi Egidio srl di Pesaro) e il tesoriere Massimo Ubaldi (Ubaldi Costruzioni Spa di Maltignano).

Laureato in Ingegneria Civile presso l’Università Politecnica delle Marche, Resparambia è direttamente impegnato nell’azienda di famiglia, Progeco Costruzioni Generali srl. con sede a Muccia, che opera nella ricostruzione post-sisma nei settori immobiliare, delle infrastrutture e del recupero ambientale. Il neopresidente è anche sportivo praticante: è tesserato con il Cus Camerino e partecipa a gare di corsa su strada e maratonina.

Carlo Resparambia è attualmente coordinatore nazionale dell’ANCE per l’area del sisma del Centro Italia, un ruolo che lo fa sedere sul tavolo della ricostruzione, accanto alla presidente nazionale dell’Associazione, Federica Brancaccio, al vicepresidente delegato Piero Petrucco, al commissario straordinario del governo, Guido Castelli.

“Oggi sento un’ulteriore responsabilità nel guidare l’associazione regionale – ha detto il neo presidente -. Il nostro settore sta attraversando nuove sfide, economiche, sociali e digitali, e queste si intrecciano con bisogni che vanno ascoltati e accolti. Sono certo di trovare anche presso la Regione Marche tutta l’attenzione che merita un settore strategico come quello dell’edilizia, motore di crescita e di sviluppo per le nostre comunità“. “Ringrazio il presidente Violoni – ha concluso Resparambia – perché lascia un’associazione forte, sia dal punto di vista dei servizi associativi, sia sotto il profilo della rappresentanza della categoria“.

“È stata un’esperienza eccezionale – ha raccontato Stefano Violoni, presidente uscente e componente del Collegio dei Probiviri di ANCE nazionale -: in questi quattro anni, di concerto con il Consiglio Generale, abbiamo lavorato su due fronti: su quello interno, per il consolidamento dell’Associazione che ha oltre un centinaio di imprese edili, anello di una filiera più lunga, per cui non aveva più senso ragionare individualmente; di conseguenza, su quello esterno, stiamo provando come Associazione ad anticipare i tempi invece che rincorrerli, portando ai decision maker un nostro contributo di proposte, mai fini a se stesse e con grande senso di responsabilità, nella piena convinzione che ogni atto pubblico che riguarda l’urbanistica e l’edilizia ha un impatto non solo sulle aziende e sui lavoratori del settore, ma sull’intera comunità regionale“.