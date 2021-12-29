Regione Marche: ecco gli adempimenti per l’avvio della XII Legislatura
Dopo l'elezione del Presidente si attende proclamazione dei trenta consiglieri, quindi la convocazione della prima seduta assembleare
L’elezione di Francesco Acquaroli a Presidente della Regione Marche e dei trenta consiglieri che andranno a comporre la nuova Assemblea legislativa rappresenta il primo passo verso l’avvio della XII legislatura.
La proclamazione spetta alla Corte d’Appello delle Marche che poi ne darà comunicazione al Presidente del Consiglio regionale e al Segretario generale del Consiglio regionale per i successivi adempimenti.
Sarà poi il Presidente del Consiglio regionale ancora in carica a convocare la prima seduta della nuova Assemblea legislativa che, di fatto, aprirà anche la nuova legislatura regionale.
In quella sede, i primi adempimenti saranno quelli dell’elezione del nuovo Presidente del Consiglio regionale, dei due Vicepresidenti e dei due consiglieri Segretari che andranno a comporre il nuovo Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale delle Marche.
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Marche Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!