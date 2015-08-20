Conto corrente: quali caratteristiche valutare per una gestione moderna e digitale
Apertura e gestione digitale: cosa verificare. Costi, carte e operazioni quotidiane. Sicurezza e controllo in tempo reale
Scegliere un conto corrente oggi significa valutare molto più del costo del canone. La maggior parte delle operazioni quotidiane viene ormai effettuata da smartphone o computer e, per molti utenti, la qualità dei servizi digitali pesa quanto la presenza di una filiale.
Prima di decidere è quindi utile osservare insieme costi, operatività, strumenti di pagamento, sicurezza e facilità di gestione. Un conto realmente adatto alle proprie esigenze dovrebbe permettere di svolgere le attività più frequenti senza complicazioni e con un livello di controllo adeguato.
Apertura e gestione digitale: cosa verificare
Chi sta valutando di aprire un conto corrente online dovrebbe controllare innanzitutto come funziona la procedura di identificazione e quali operazioni possono essere svolte senza recarsi in filiale. Alcuni conti consentono di completare l’apertura a distanza e di effettuare il riconoscimento digitale, per esempio tramite SPID, rendendo più rapido l’avvio del rapporto.
La gestione successiva è altrettanto importante. Un servizio di internet banking completo e un’app mobile dovrebbero permettere almeno di consultare saldo e movimenti, disporre bonifici, controllare le operazioni e gestire le principali funzioni collegate al conto. Prima della scelta conviene verificare anche la compatibilità dell’app con il proprio dispositivo e la chiarezza dell’interfaccia.
La possibilità di operare online non elimina necessariamente l’utilità della filiale. Per alcuni clienti può essere importante mantenere un punto di riferimento fisico per operazioni meno frequenti o per ricevere assistenza. Un modello ibrido può quindi risultare più adatto di una soluzione esclusivamente digitale.
Costi, carte e operazioni quotidiane
Un conto può sembrare conveniente per il canone, ma diventare meno adatto se le operazioni utilizzate più spesso hanno costi aggiuntivi. È utile verificare quali servizi sono compresi, il numero di bonifici inclusi, le condizioni delle carte di debito o di credito, i costi dei prelievi e le eventuali spese per servizi accessori.
Anche i sistemi di pagamento collegati al conto meritano attenzione. La possibilità di associare le carte ai principali wallet digitali consente di pagare con smartphone o smartwatch nei negozi fisici e online, riducendo la necessità di portare con sé la carta. Si tratta di una comodità sempre più diffusa, ma che deve essere accompagnata da strumenti di sicurezza adeguati.
Prima di scegliere è quindi utile immaginare una normale settimana di utilizzo: quanti bonifici si effettuano, quanto spesso si preleva, se si usa prevalentemente la carta, se servono addebiti ricorrenti e quali pagamenti vengono eseguiti tramite smartphone. Il conto più conveniente è quello coerente con queste abitudini, non necessariamente quello con il prezzo iniziale più basso.
Sicurezza e controllo in tempo reale
La gestione digitale rende il conto accessibile in qualsiasi momento, ma richiede attenzione alla sicurezza. Credenziali uniche, autenticazione forte, blocco del dispositivo e aggiornamento dell’app sono accorgimenti di base. È altrettanto importante diffidare da messaggi che chiedono password, codici temporanei o accessi tramite link ricevuti via SMS o email.
Le notifiche sulle operazioni rappresentano un ulteriore strumento di controllo: permettono di accorgersi rapidamente di movimenti inattesi e, più in generale, aiutano a mantenere consapevolezza sulle spese quotidiane.
La scelta di un conto moderno dovrebbe quindi combinare semplicità, costi comprensibili e strumenti digitali realmente utili. Apertura online, app, pagamenti mobili e assistenza sono elementi da valutare insieme, partendo sempre dalle proprie abitudini e dal modo in cui si preferisce gestire il denaro ogni giorno.
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