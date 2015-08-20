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Calcio Seconda Categoria, Coppa Marche

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Si è iniziato finalmente a fare sul serio in Seconda Categoria con le prime partite ufficiali della stagione anche se per ora è solo Coppa: il campionato inizia il 19 settembre.


Da segnalare le vittorie di Senigallia Calcio (4-0 sul campo del Colle 2006), Real Porto Senigallia (2-1 sul campo della Nuova Sirolese, grande debutto per la formazione portuense all’esordio assoluto in categoria), Real Sassoferrato (3-0 sul campo della Valle del Giano), Villa Musone (4-0 sul terreno del Candia Baraccola Aspio) e Junior Osimana, 1-0 in trasferta contro l’Atletico Conero.

Vince fuori pure il Corinaldo – davvero infausta la giornata per chi giocava in casa – 2-1 sul campo del Rosora Angeli, così come il Monte Roberto, stesso punteggio ad Argignano. Unica vittoria interna quella della Leonessa Montoro, 3-1 sul Largo Europa ma davvero si può dire che stavolta il fattore campo se ha contato, lo ha fatto in senso negativo.

Poi tanti pareggi: Labor Santa Maria Nuova-Terre del Lacrima 2-2; Osimo Stazione-Palombina Vecchia 1-1; Maiolati United-Sampaolese 1-1; Avis Arcevia-Ilario Lorenzini Barbara Monserra 1-1; Chiaravalle-Aurora Jesi 1-1. Si gioca anche nel prossimo fine settimana con la seconda giornata.

Andrea Pongetti
Andrea Pongetti
Pubblicato Martedì 8 settembre, 2026 
alle ore 13:27
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