I giovani di ANPAS Marche tracciano la rotta per la Protezione Civile di domani Grande partecipazione al raduno "Voci dal Futuro"

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Grande partecipazione a “Voci dal Futuro”, il raduno promosso da ANPAS Marche e dedicato alla crescita, alla formazione e al protagonismo delle giovani volontarie e dei giovani volontari delle Pubbliche Assistenze.

L’iniziativa, presso il Campo di addestramento di protezione civile Anpas e il Centro regionale di Protezione Civile dell’Umbria di Foligno, ha coinvolto ragazze e ragazzi tra i 16 e i 35 anni. Accanto alla delegazione marchigiana, hanno partecipato giovani volontari di ANPAS Lazio e Umbria a conferma del valore di una rete associativa unita, competente e orientata al futuro.

L’evento ha visto il confronto diretto con figure di primissimo piano del sistema di Protezione Civile e del movimento ANPAS tra cui: Mauro Perugini responsabile di Protezione Civile della Regione Marche, Alessandro Benini responsabile Nazionale ANPAS di Protezione Civile, Andrea Sbaffo presidente di ANPAS Marche, Matteo Morelli responsabile di Protezione Civile per ANPAS Marche, Federico Morelli del coordinamento di protezione civile ANPAS nazionale e i responsabili della Protezione civile della Regione Umbria Orietta Landrini e Alessandro Silvestri ed in collegamento on line Niccolò Mancini Presidente Anpas..

L’incontro ha offerto ai giovani partecipanti un’occasione concreta di confronto con i responsabili del settore, attraverso la condivisione di esperienze, proposte e prospettive per rendere sempre più efficace e innovativa la risposta alle emergenze complesse. Il percorso formativo è proseguito con laboratori esperienziali condotti dai formatori regionali e dedicati a tre ambiti fondamentali: le unità cinofile da soccorso, con approfondimenti sulle tecniche di ricerca e sul rapporto operativo tra soccorritore e cane; la psicologia dell’emergenza, centrata sull’ascolto e sul supporto alle persone coinvolte in situazioni critiche; il lavoro di truccatori e simulatori, rivolto alle tecniche di riproduzione realistica degli scenari di maxi-emergenza.

“Vedere così tanti ragazzi e ragazze mettere in gioco competenze, energia e passione è la conferma più bella che il futuro del volontariato è già qui – ha dichiarato Andrea Sbaffo presidente di ANPAS Marche – Con ‘Voci dal Futuro’ i nostri giovani hanno avuto l’opportunità straordinaria di toccare con mano, attraverso i laboratori e le simulazioni pratiche, le tante e diverse sfaccettature di cosa significa fare Protezione Civile in ANPAS. È stato un vero cantiere aperto da cui partono idee e motivazioni concrete che guideranno il nostro movimento nei prossimi anni. Questo risultato è stato possibile grazie alla disponibilità e allo spirito di servizio di tutte le volontarie e i volontari coinvolti, ai quali va il nostro sincero ringraziamento, così come ad ANPAS Umbria, alle istituzioni locali e alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Foligno, per la preziosa collaborazione e l’ospitalità offerta”.