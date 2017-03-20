Tutto pronto a Senigallia per Utopica Fantasy Festival 2026 La seconda edizione è in programma dal 18 al 20 settembre

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Mancano ormai pochi giorni a Utopica Fantasy Festival 2026 e Senigallia è pronta per aprire un portale spazio-temporale su mondi fantastici, futuri possibili e grandi racconti dell’immaginazione. Da venerdì 18 a domenica 20 settembre, il centro della città marchigiana dalla spiaggia di velluto ospiterà la seconda edizione del festival dedicato al fantasy e alla fantascienza, con tre giornate a ingresso gratuito che mescoleranno fumetto, videogiochi, illustrazione, musica, cinema, cosplay e gioco in tutte le sue forme. A condurre l’inaugurazione di venerdì 28 agosto, ore 16:00, presso il Foro Annonario, il giornalista Fabrizio Basso (SkyTg24). Saranno inoltre presenti altri rappresentanti della stampa nazionale tra cui Maurizio Di Fazio (L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica, Il Fatto, Vanity Fair).

È disponibile online il programma completo del Festival. Emerge chiaramente come Utopica 2026 non sia soltanto un’attrazione da guardare: chi arriverà a Senigallia potrà prendere parte attivamente a sfide e avventure, lanciare incantesimi, evocare creature e scegliere come tracciare il proprio percorso personale attraverso i linguaggi del fantasy e della fantascienza.

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