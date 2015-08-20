Fondo Investimenti e Liquidità 2026: spostata nelle Marche l’apertura del bando Mercoledì 9 settembre 2026 la nuova data in cui si potrà avviare l'iter per la presentazione della domanda

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La Regione ha stabilito lo spostamento della data di apertura del bando dal valore di oltre 11 milioni di euro per il nuovo Fondo investimenti e Liquidità 2026 dal 1° settembre al 9, sempre alle ore 11.00.

La misura è rivolta a sostenere investimenti materiali e immateriali e, entro i limiti previsti, esigenze di capitale circolante.

Possono accedere alle agevolazioni:

micro, piccole e medie imprese e lavoratori autonomi operativi nella Regione Marche, in possesso dei requisiti previsti dal bando disponibile nella sezione Bandi attivi della Regione e nel portale www.creditofuturomarche.it.

L’iter di presentazione della domanda prevede il coinvolgimento dei Consorzi Fidi e delle Banche che devono preventivamente deliberare il finanziamento su cui la Regione concede i contributi a fondo perduto.

“Sentite le associazioni di categoria che avevano caldeggiato l’ipotesi di partire il prima possibile con l’apertura delle domande – ha detto l’assessore allo Sviluppo economico Giacomo Bugaro – valutato tuttavia con le stesse Associazioni e con gli uffici regionali che il periodo feriale potrebbe creare disparità di trattamento per le imprese che hanno deciso di chiudere per qualche giorno di riposo, abbiamo deciso di spostare l’apertura delle domande al 9 di settembre. Ricordo che stiamo parlando di oltre 11 milioni di euro per sostenere gli investimenti delle piccole e medie imprese marchigiane e favorire un più agevole accesso al credito”.