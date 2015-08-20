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Incontro tra il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti e il Questore della Provincia di Ancona Cesare Capocasa

Ribadita la sinergia tra i due enti

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Politica
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Nella mattina del 7 settembre, presso la Sala Giunta del Comune di Senigallia si è svolto l’incontro tra il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti e il Questore della Provincia di Ancona Dott. Cesare

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Redazione Marche Notizie
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Pubblicato Mercoledì 9 settembre, 2026 
alle ore 13:26
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