Incontro tra il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti e il Questore della Provincia di Ancona Cesare Capocasa
Ribadita la sinergia tra i due enti
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Nella mattina del 7 settembre, presso la Sala Giunta del Comune di Senigallia si è svolto l’incontro tra il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti e il Questore della Provincia di Ancona Dott. Cesare
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