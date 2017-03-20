“Convocare il Tavolo della Manifattura per sostenere l’economia” Incontro nei giorni scorsi tra Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI, CGIL, CISL e UIL

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Rafforzare il confronto tra parti sociali e istituzioni per sostenere l’economia marchigiana, in una fase di difficoltà per il sistema produttivo. È quanto emerso dall’incontro tra CONFARTIGIANATO, CNA, CASA, CLAAI e CGIL, CISL, UIL, dedicato all’andamento dell’economia, dell’artigianato e della piccola impresa nelle Marche.

Positivo il giudizio sulle relazioni sindacali, anche alla luce dei rinnovi dei contratti nazionali e degli integrativi regionali. Resta aperto il confronto sul contratto regionale dell’edilizia, recentemente scaduto.

Particolare attenzione è stata dedicata alla bilateralità, attraverso CEDAM per l’edilizia ed EBAM per l’artigianato. Un sistema che coinvolge circa 13mila imprese e 70mila lavoratori e che nel 2025 ha erogato oltre 24 milioni di euro in prestazioni di welfare e interventi a sostegno di lavoratori e imprese, dalla sanità alla formazione, alla scuola, alla cassa integrazione, dall’innovazione agli incentivi alle assunzioni.

«La bilateralità rappresenta uno strumento importante per sostenere lavoratori e imprese e rafforzare le relazioni sindacali – sottolineano i segretari regionali Gilberto Gasparoni (Confartigianato), Moreno Bordoni (CNA), Adolfo Giampaolo (CASA e CLAAI), Giuseppe Santarelli (CGIL), Claudia Mazzucchelli (UIL), Marco Ferracuti (CISL) – soprattutto in un settore, quello dell’artigianato e della piccola impresa, dove imprenditori e lavoratori operano quotidianamente fianco a fianco».

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati anche i temi dell’energia e delle infrastrutture. Sul fronte energetico, viene sollecitata una politica che favorisca la produzione sul territorio e lo sviluppo delle fonti rinnovabili, a partire da fotovoltaico ed eolico.

Per le infrastrutture, le parti ribadiscono la necessità di accelerare la realizzazione delle opere già programmate, considerate indispensabili per migliorare la competitività delle imprese marchigiane e i collegamenti con i mercati nazionali e internazionali.

«Le Marche stanno attraversando una fase di difficoltà. Per questo chiediamo alla Regione la convocazione del Tavolo della Manifattura, per confrontarci sulle proposte e individuare interventi a sostegno dell’economia, dell’occupazione e della competitività del territorio», concludono le organizzazioni.