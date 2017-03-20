Si è riunita la Commissione regionale Bilancio e Affari istituzionali All’ordine del giorno l’esame dei pareri di Cal e Crel su semplificazione e aggiornamento della normativa regionale

Dopo la pausa estiva è tornata a riunirsi la Commissione Bilancio e Affari istituzionali (Presidente Jessica Marcozzi, Vice Micaela Vitri). In apertura di seduta l’incontro con l’assessora al Bilancio della Regione Marche Francesca Pantaloni per l’illustrazione del Rendiconto generale della Regione per l’anno 2025.

All’ordine del giorno l’esame dei pareri di Cal e Crel sulla proposta di legge in materia di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale, relatori Jessica Marcozzi (FI) per la maggioranza ed Enrico Piergallini (Pd) per le minoranze.

“La legge rappresenta un ulteriore e significativo passo avanti verso l’innovazione e la semplificazione – ha evidenziato Jessica Marcozzi – Tra gli interventi assumono particolare rilievo quelli riguardanti il settore turistico, con semplificazioni e adeguamenti relativi alle attività di affittacamere e bed & breakfast. Importanti novità riguardano inoltre il settore commerciale, in particolare per quel che concerne la vendita al pubblico, poi la materia urbanistica e quella ambientale”.

“La legge che a breve approderà in Aula – conclude Marcozzi – è il risultato di un lavoro di squadra fatto di ascolto del territorio e risposte concrete definite in Commissione”.

“Semplificare le norme è un bene e su alcune scelte potremmo anche essere d’accordo – ha commentato Enrico Piergallini – tuttavia, almeno fino ad ora, non ci è stato consentito di dare il nostro contributo al miglioramento del testo, tant’è che gli emendamenti presentati in Commissione non sono stati accolti. Questa proposta di legge, infatti, non è politicamente neutra: accanto a modifiche puramente formali, sono presenti scelte relative alle competenze della Giunta, ai contributi nel settore del turismo e ai meccanismi di monitoraggio che non condividiamo e sui quali torneremo nel dibattito in Aula”.

Nella stessa seduta la Commissione ha nominato i consiglieri Andrea Cardilli (FdI) ed Enrico Piergallini relatori della proposta di legge per la “Valorizzazione della cultura della gentilezza”.