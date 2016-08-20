Presentata la Goldengas Pallacanestro Senigallia 2026-27
Presenti dirigenti, staff tecnico, giocatori, sindaco e tifosi: da 25 anni in serie B
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Presentata martedì sera 1 ° settembre sulla spiaggia del ristorante La Tartana la Goldengas Senigallia 2026-27, B Interregionale: venticinquesimo campionato consecutivo in un torneo cadetto.
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