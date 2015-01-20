Consiglio regionale delle Marche convocato martedì 23 giugno 2026
All'ordine del giorno anche la proposta di semplificazione della normativa edilizia e quella sul suicidio medicalmente assistito
Seduta del Consiglio regionale convocata per martedì 23 giugno a partire dalle ore 10. In apertura di lavori interrogazioni e interpellanze.
Due le proposte di atto amministrativo che verranno esaminate dall’Aula, la prima relativa al Programma quinquennale 2026/2030 per le aree protette, la seconda concernente il Rendiconto dell’Assemblea legislativa per l’esercizio finanziario 2025.
Due anche le proposte di legge, la prima di riordino e semplificazione della normativa regionale in materia edilizia, la seconda, iscritta ai sensi del Regolamento interno, su procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito.
In coda diverse proposte di mozione. Si ricorda che è possibile seguire i lavori in diretta streaming sulla pagina web del Consiglio regionale delle Marche.
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