Musicultura: Marche celebrano vincitori 2026 Le due serate conclusive di spettacolo andranno in scena il 19 e 20 giugno allo Sferisterio di Macerata con tanti ospiti

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Presentati in conferenza stampa gli otto vincitori di Musicultura 2026 e le serate finali del Festival il 19 e 20 giugno allo Sferisterio di Macerata, nella sede della Regione Marche.

Ai giovani vincitori presenti in sala il saluto di accoglienza del Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli: “Siamo alla fase finale di una manifestazione storica, di assoluta caratura nazionale che racconta una storia autentica, nata a Recanati e affermata a Macerata, dall’intuizione di chi purtroppo non è più con noi e mossa dal desiderio, dalla passione e dal profondo attaccamento alla musica e alle tradizioni popolari. Mi addolora profondamente che questa edizione di Musicultura coincida con giornate di lutto molto difficili e complesse per Macerata e tutta la comunità – così il presidente Acquaroli ha espresso profondo cordoglio per i tragici incidenti in cui hanno perso la vita giovani del territorio – Musicultura è cultura, spettacolo, ma anche identità e valorizzazione del territorio, è un importante attrattore turistico amplificato dalla storica partnership con la Rai. Questo festival rappresenta energia positiva capace di unire le generazioni: vedere tanti ragazzi carichi di storie, desideri e passioni ci trasmette una profonda speranza per il domani. La cultura è proprio questa straordinaria capacità di contagiarsi trasmettendo valori ed emozioni condivise che si rinnovano di anno in anno. Questi giovani nei loro volti, nei loro sorrisi, nei loro cammini sono la speranza per il futuro. In bocca al lupo a voi e alle vostre storie”.

La conduzione delle due serate conclusive di spettacolo, in scena il 19 e 20 giugno allo Sferisterio di Macerata, è affidata per il secondo anno consecutivo alla brillante coppia Carolina Di Domenico e Fabrizio Biggio. “Sono molto felice di far parte della famiglia di Musicultura, per me è il quarto anno consecutivo – ha detto Carolina Di Domenico – Nelle Marche ho trovato una grande accoglienza che mi ha fatto percepire il calore di questo bellissimo territorio”. “Gioia, per me riassume tutto ciò che provo, e mi riferisco anche a ciò che mi trasmettono le persone che lavorano con passione in questo Festival e che ne conoscono perfettamente il valore – ha affermato Fabrizio Biggio – Una menzione speciale va al territorio marchigiano in cui mi sono trovato così bene, tanto da comprare una casa a Senigallia”.

Gli ospiti attesi sul grande palcoscenico del Festival sono: Brunori Sas, Planet Funk, Giampaolo Morelli, Maria Antonietta & Colombre (il 19 giugno) Tosca, Santamarea, Riccardo Rossi, Le Vibrazioni e Alan Sorrenti ( il 20 giugno). Con loro ci saranno i vincitori e le vincitrici della XXXVII edizione di Musicultura: otto giovani artiste e artisti che si presentano con la nuda forza della loro autenticità. Di seguito i loro nomi, con le città di provenienza e i titoli delle rispettive canzoni, delle quali sono tutti autori o autrici:

Rosita Brucoli, Milano – Agente!;

Claudio Covato, Siracusa – Chiddu ca ma resta;

DDUMA, Lecce – Fimmine de guerra;

MEZZANERA, Bologna- Piume;

Narratore Urbano, Torino – Il mio coinquilino vuole uccidermi;

Isabella Privitera, Bologna – Eya;

Giovanni Toscano, Pisa – Emma;

Giulia Trovò, Treviso – Se non dovessi più tornare;

“Dopo il benvenuto della città di Macerata, ora che siamo alla vigilia delle due serate finali allo Sferisterio, tenevamo all’in bocca al lupo del Presidente Acquaroli e della Regione Marche – ha detto Ezio Nannipieri direttore artistico di Musicultura – E quindi eccoci qui, con i giovani artisti vincitori di Musicultura 2026 e con la squadra che al loro servizio, e degli altri ospiti illustri del festival, darà vita al programma televisivo che andrà in onda su Rai1, con Carolina e Fabrizio alla conduzione, la firma di Matteo Catalano e la regia di Duccio Forzano”.

Le serate di spettacolo allo Sferisterio del 19 e 20 giugno diverranno infatti un programma televisivo, firmato da Matteo Catalano, con la collaborazione di Carolina Catalano e la regia di Duccio Forzano. Lo speciale andrà in onda su Rai 1 in seconda serata il prossimo 13 luglio , con Rai Italia che lo diffonderà in tutto il mondo. Rai Radio1, presente a Macerata con Marcella Sullo, Duccio Pasqua e John Vignola realizzerà collegamenti e uno speciale radiofonico contenente il meglio delle due serate di spettacolo. Un piano editoriale integrato coordinerà tutte le attività social. Il racconto e l’approfondimento della 37° edizione del festival sarà completato da Rainews24, TgR, e Rainews.it content partner, con dirette, servizi e rubriche.

“Musicultura non è solo un Festival – ha sottolineato Silvia Luconi Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale – Per Macerata, capoluogo di provincia, rappresenta un punto di riferimento culturale e identitario. È la vetrina che ogni anno proietta la città fuori dai confini regionali, attirando artisti, pubblico e attenzione nazionale. Un evento così radicato nel territorio è un investimento sul futuro: forma il gusto, sostiene la creatività giovanile e dimostra che anche da un capoluogo di provincia può partire una proposta culturale di livello nazionale”.

Gli otto vincitori di Musicultura si esibiranno con i grandi ospiti nelle serate finali del Festival sul maestoso palcoscenico dello Sferisterio, sia il 19 che il 20 giugno, per conquistare i voti dei 2.400 spettatori presenti in ogni serata, validi per l’ambito titolo di Vincitore Assoluto di Musicultura e il Premio Banca Macerata di 20 mila euro messo in palio dal Main Sponsor di Musicultura Banca Macerata.

“Confermiamo con convinzione il nostro sostegno a Musicultura come main sponsor: è un grande evento culturale che genera valore concreto per il territorio – ha affermato Michela Sopranzi vicepresidente di Banca Macerata – Musicultura è un evento che genera valore da tutelare in termini di crescita culturale e di valorizzazione del territorio marchigiano. Basti pensare alla sua capacità di portare le Marche oltre i confini regionali, come dimostrano le oltre 12 milioni di visualizzazioni nei social, le 4.000 presenze alle audizioni di marzo e 4.800 presenze alle serate finali, con tutto quel ne consegue in termini di conoscenza della città di Macerata e del suo territorio. Anche per questa edizione esprimiamo grande soddisfazione per i risultati raggiunti, partendo dalle 1.328 candidature e 2.656 brani ascoltati che ancora una volta rappresentano un record di partecipazione e che confermano l’eccellenza del festival. Attendiamo quindi con grande entusiasmo le serate finali allo Sferisterio di Macerata, dove si decreterà il vincitore assoluto a cui verrà riconosciuto il premio Banca Macerata del valore di 20.000 euro”.

Tra i premi finali, verranno inoltre assegnati: la “Targa della Critica Piero Cesanelli” (€ 3.000), il “Premio Nuovo Imaie” (€ 10.000) per la realizzazione di un tour, il “Premio per il miglior testo” (€ 2.000), il “Premio Grotte di Frasassi” (€ 2.000) “che prevede anche una residenza e una restituzione artistica site specific del vincitore presso le Grotte di Frasassi” ha spiegato Lorenzo Buzzarca Amministratore delle Grotte di Frasassi.

Per il terzo anno verrà inoltre conferito il “Premio La Casa in riva al Mare” (€ 2.000) lo speciale riconoscimento assegnato a uno degli otto vincitori da una giuria di detenuti della Casa di reclusione di Barcaglione di Ancona. Il progetto è promosso dal Garante regionale dei diritti della persona delle Marche, Giancarlo Giulianelli che ha spiegato in conferenza stampa “è stato segnalato nel 2024 come best practice dal Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria”.

Sono intervenuti in conferenza stampa anche gli importanti partner culturali di Musicultura, la Prof.ssa Gillian Susan Philip dell’Università di Macerata, il Prof. Andrea Polini dell’Università di Camerino e il direttore dell’Accademia delle Belle Arti di Macerata, Piergiorgio Capparucci.