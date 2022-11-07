Salute mentale, concluse le audizioni in Commissione Sanità del Consiglio regionale Ascoltati in totale oltre 30 soggetti

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E’ terminato in Commissione sanità il calendario di audizioni dedicato alla proposta di legge “Disciplina del Servizio di sollievo per la salute mentale”. Oltre trenta le realtà ascoltate, decine di rappresentanti di associazioni, cooperative sociali, fondazioni, amministratori locali, professionisti e familiari. A chiudere la sessione di ascolto i rappresentanti delle cinque Aziende sanitarie territoriali.

Avviato lo scorso 15 aprile, il ciclo di incontri è stato aperto dalla direzione sanità e integrazione sociosanitaria e dalla direzione politiche sociali della Regione Marche. Nelle settimane successive sono stati ascoltati i presidenti dei comitati dei sindaci e i rappresentanti degli Ambiti territoriali sociali di tutte le Marche, raccogliendo le osservazioni di primi cittadini, assessori, coordinatori dei servizi e operatori. E’ stata poi la volta della consulta regionale della salute mentale, composta dagli enti gestori e dalle associazioni di famiglie, e del portavoce del Tavolo regionale sulla salute mentale. Alla seduta di oggi sono stati invitati i direttori generali delle Ast, i direttori socio-sanitari e i dirigenti dei dipartimenti di salute mentale.

L’iter del provvedimento prosegue ora con l’esame di tutte le indicazioni arrivate, con l’obiettivo di costruire una cornice normativa stabile, tutelando le esperienze positive realizzate sul territorio. Relatori della proposta di legge, a iniziativa della maggioranza, sono il presidente della Commissione Nicola Baiocchi (FdI), primo firmatario, e il vicepresidente Andrea Nobili (Avs).