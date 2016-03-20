Ecco il programma delle manifestazioni estive di Montefiore dell’Aso
Incontri con Marcello Veneziani, Giancarlo Basili, Andrea Pongetti, Luciano Moggi, Federico Buffa, Stefano Papetti
Il Comune di Montefiore dell’Aso presenta il calendario delle manifestazioni estive 2026;
un programma ricco di iniziative che accompagnerà ed animerà il borgo da giugno a settembre, con appuntamenti dedicati alla cultura, alle tradizioni, alla musica, all’enogastronomia e alla valorizzazione del territorio.
Simbolo di una comunità viva e partecipe, capace di offrire esperienze coinvolgenti e autentiche.
Il calendario, articolato in iniziative consolidate e nuovi appuntamenti, coinvolge grandi e piccini, cittadini e visitatori, animando il borgo tra iniziative consolidate e nuovi appuntamenti.
Esso è stato costruito grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale, associazioni e realtà del territorio,creando una coesione capace di raccontare l’identità montefiorana.
Dal Comune di Montefiore dell’Aso
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