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Ecco il programma delle manifestazioni estive di Montefiore dell’Aso

Incontri con Marcello Veneziani, Giancarlo Basili, Andrea Pongetti, Luciano Moggi, Federico Buffa, Stefano Papetti

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Cultura e Spettacoli
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Montefiore, estate 2026

Il Comune di Montefiore dell’Aso presenta il calendario delle manifestazioni estive 2026;

un programma ricco di iniziative che accompagnerà ed animerà il borgo da giugno a settembre, con appuntamenti dedicati alla cultura, alle tradizioni, alla musica, all’enogastronomia e alla valorizzazione del territorio.

Simbolo di una comunità viva e partecipe, capace di offrire esperienze coinvolgenti e autentiche.

Il calendario, articolato in iniziative consolidate e nuovi appuntamenti, coinvolge grandi e piccini, cittadini e visitatori, animando il borgo tra iniziative consolidate e nuovi appuntamenti.

Esso è stato costruito grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale, associazioni e realtà del territorio,creando una coesione capace di raccontare l’identità montefiorana.

Dal Comune di Montefiore dell’Aso

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