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Arbovirosi, le linee di prevenzione

Proteggersi è un dovere comune. Le linee guida del Ministero per la stagione 2026

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Zanzara

In linea con la circolare del Ministero della Salute n. 1510 del 28 aprile 2026, si rende necessario richiamare l’attenzione di tutta la cittadinanza sulle misure di prevenzione contro le arbovirosi, malattie trasmesse da vettori come le zanzare (tra cui Dengue, Zika, West Nile e Chikungunya).

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Redazione Marche Notizie
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Pubblicato Lunedì 15 giugno, 2026 
alle ore 13:06
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