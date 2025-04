Bando Crowdfunding Regione Marche: presentati i sette progetti vincitori Concesso contributo del 50% delle spese previste per realizzazione dei progetti con un massimale di diecimila euro per impresa

Sono stati presentati in Regione i 7 progetti delle imprese e società marchigiane selezionati dalla Regione Marche, dopo aver partecipato al bando Crowdfunding lanciato dall’Assessorato allo Sviluppo economico, guidato da Andrea Maria Antonini.

La Regione Marche, è capofila di un raggruppamento di altre 8 Regioni dell’UE nell’ambito di un progetto di cooperazione denominato Crowdfundmatch, di cui la società SVEM (Sviluppo Europa Marche) è promotrice in ambito regionale. Tale progetto è finalizzato a implementare le normative regionali in tema di crowdfunding, in modo da incentivare l’utilizzo di tale strumento quale ulteriore canale di accesso al credito delle imprese.

“L’obiettivo di questo progetto – ha spiegato Antonini – trova concreta attuazione nella concessione di agevolazioni pubbliche, sotto qualsiasi forma, a valere su risorse dei fondi strutturali europei. Per questo è stata avviata un’azione pilota nell’ambito del PR FESR Marche 2021/2027 mediante l’emanazione di un bando, con una dotazione complessiva di € 50.000,00. Sono tutti progetti culturali/creativi e su innovazione di prodotto/servizio. L’iniziativa che porta in sé interessanti risvolti di novità e un potenziale enorme, poiché consente di far dialogare il pubblico con il privato”.

“Oggi vediamo per la prima volta un’iniziativa di crowdfunding che si avvale sia di finanziamenti pubblici che privati – ha detto Monica Mancini Cilla, consigliere cda SVEM – Questi sette progetti innovativi vedranno poi nel 2027 la presentazione ufficiale insieme a quelli degli altri partner europei”.

Il bando è stato approvato a luglio 2024 e successivamente a gennaio 2025 sono stati selezionati i progetti da lanciare tramite una campagna di crowdfunding che trovano spazio nella piattaforma Idea Ginger (www.ideaginger.it).

La Regione Marche ha concesso un contributo del 50% delle spese previste per la realizzazione dei progetti, con un massimale di contributo di € 10.000,00 per impresa, nel caso in cui la campagna di crowdfunding delle imprese selezionate raccolga le somme previste in fase di richiesta del contributo.

“Questo bando – ha proseguito Antonini – si presenta come sperimentazione e vuole premiare le progettualità più interessanti e spesso anche molto giovanili. A quanto ho potuto constatare finora, questa prova è perfettamente riuscita e penso che si possa prevedere in futuro un impegno economico maggiore. La Regione Marche promuoverà le possibilità offerte dal crowdfunding poiché sostiene la forza delle idee e questo ne è un chiaro esempio”.

Sono state trasmessi in tutto 23 progetti per un importo complessivo superiore a € 350.000,00, e per una richiesta di contributi pari a circa € 178.000,00. Di tali progetti ne sono stati selezionati sette realizzati da altrettante imprese e società, le cui campagne di crowdfunding sono state già avviate.

Si tratta di:

Progetto The seekers di Campogiano s.r.l. Sviluppo di percorsi “digitali” (tramite app) nei territori di Gradara (PU) e Fabriano (AN), per trasformare le esperienze di viaggio in giochi di ruolo, come cacce al tesoro.

Progetto La casa in fondo al maredell’Associazione culturale MALTE Incontro di cinque giorni di arte e scienza ad Apiro (MC), dove i partecipanti proveranno a scrivere materiali testuali, che saranno la base della drammaturgia collettiva finale.

Progetto: INVELLE – Festival ovunque e in nessun luogodell’Associazione Anomolo APS Realizzazione della prima edizione del festival INVELLE ad Osimo (AN): Festival dei giovani artisti contemporanei per restituire alla città un senso di comunità e di coesione che passa attraverso la condivisione.

Progetto Una vela per tutti dell’Ancona Yacht Club – Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica Corso di vela abbinato a un percorso di psicoterapia intensiva rivolto a ragazzi che vivono una condizione di disagio psicosociale, al fine di favorirne l’integrazione e la crescita sociale.

Tale campagna è stata la prima a raggiungere l’obiettivo prefissato e nel corso del mese di aprile si procederà con il decreto di concessione del contributo di € 10 mila.

Progetto WhatYouSay? – Tu Come lo Dici!? di Studioidee s.a.s. Valorizzazione della ricchezza linguistica dei dialetti come espressione identitaria e come elemento distintivo di un “brand” culturale: creazione di una nuova collezione di prodotti culturali e interattivi ispirati ai dialetti italiani.

Progetto Mangia Locale di Mangia Locale s.r.l. Implementazione del sito web dedicato all’acquisto diretto di prodotti alimentari, consentendo ai clienti di utilizzare un portafoglio digitale per effettuare tutti i pagamenti.

Progetto Promis Musicdi Promis Music Sviluppo di un’app musicale innovativa, che dia spazio agli artisti emergenti e crei una rete inclusiva tra musicisti e fan.

