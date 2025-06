Intervento Multileva per la residenzialità socio-sanitaria 2025/2027 CGIL CISL UIL Marche: "Positive le risorse ottenute a seguito dell'azione sindacale. Ora al via i tavoli tecnici attuativi"

L’intervento Multileva previsto dalla Regione che stanzia 30,6 milioni nel triennio 2025/2027, di cui 9,7 milioni a favore dell’abbattimento delle rette per le persone ospitate nelle strutture residenziali sanitarie, socio-sanitarie e sociali è frutto dell’intenso lavoro e delle richieste che da anni Cgil, Cisl e Uil Marche, insieme alle categorie dei pensionati, hanno avanzato nei confronti della Regione.

La riduzione delle rette è da sempre una priorità sindacale, sancita anche dall’accordo del 2023, rappresentando un aiuto concreto e indispensabile per gli ospiti e le famiglie in un momento economicamente difficile.

L’iniziativa si configura come un provvedimento articolato: da un lato le risorse destinate agli enti gestori, condizionate al miglioramento dei servizi, dall’altra il sostegno diretto alle famiglie attraverso l’abbattimento delle rette. Ora è necessario l’avvio dei tavoli tecnici a partire da quello che dovrà definire, attraverso lo strumento dell’ ISEE, la modalità di attribuzione del voucher destinato alle famiglie, con un importo minimo di 250 euro al mese, fondamentale per l’abbattimento delle rette, che pensiamo si debba trasformare in un intervento strutturale.

Tra i temi da affrontare anche l’attuazione di quanto previsto dalla L.R. n.21 del 2024 relativamente allo stanziamento dei 4 milioni di euro previsti per il triennio 2025/2027 quale “contributo alla quota sociale della retta a favore degli anziani non autosufficienti” e la improcrastinabile necessità di affrontare il tema della “composizione della retta” per renderla chiara e trasparente rispetto ai servizi offerti con particolare riferimento alle prestazioni aggiuntive a pagamento, che rischiano di celare prestazioni sanitarie ed assistenziali dovute, e non a pagamento. A riguardo si auspica maggiore attenzione nelle convenzioni che dovranno essere predisposte dalle AST a seguito delle nuove tariffe.

A proposito di “convenzioni” è necessario ricordare che la maggior parte delle strutture interessate sono in fase di riaccreditamento per adeguamento ai più recenti relativi manuali e che le convenzioni devono essere sottoscritte da strutture accreditate.

Diventa quindi fondamentale l’istituzione di un tavolo di monitoraggio, che veda coinvolte tutte le parti: regione, organizzazioni sindacali e enti gestori, per la verifica dello stato di avanzamento dei contenuti dell’intervento e per l’avvio di un percorso atto ad affrontare in maniera trasparente e condivisa il tema della costruzione della tariffa nel suo complesso, in una ottica tesa a condividere interventi di carattere strutturale.