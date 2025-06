Volley Libertas Osimo riceve l’encomio del Consiglio Regionale – VIDEO Alla squadra di pallavolo osimana il massimo riconoscimento del Consiglio regionale per la recente promozione in serie A3

In Consiglio regionale l’omaggio ad una realtà sportiva che ha saputo distinguersi con passione, determinazione e spirito di squadra. La Nef Re Salmone Volley Libertas di Osimo è stata ricevuta a Palazzo delle Marche per ricevere l’encomio dal Presidente del Consiglio regionale Dino Latini.

Il massimo riconoscimento del Consiglio è stato attribuito non soltanto per il merito di aver raggiunto la promozione in serie A3, ma per essere esempio e punto di riferimento per tanti giovani, famiglie e un’intera comunità.

“Un riconoscimento – ha affermato il Presidente Latini nel corso della cerimonia – che è segno di gratitudine ed ammirazione per l’attività che ogni giorno dirigenti, allenatori, atleti, volontari, sostenitori e famiglie svolgono con grande impegno e spirito di squadra”.

“La vostra impresa è motivo di orgoglio per tutta la comunità sportiva marchigiana – ha poi aggiunto Latini – un esempio di come anche partendo da una realtà territoriale di modeste dimensioni si possa arrivare a risultati di livello nazionale”.

Hanno partecipato alla cerimonia il Presidente del Coni Marche, Fabio Luna, il Presidente della Federvolley Marche, Domenico De Luca, il sindaco di Osimo, Michela Glorio.