Programma ricchissimo per l’Ulisse Fest di Ancona Lo scorso anno 20.000 presenze, quest'anno dal 4 al 6 luglio

Dopo il grande successo dello scorso anno con oltre 20 mila presenze, UlisseFest torna ad Ancona dal 4 al 6 luglio 2025 per la sua seconda edizione dorica e l’ottava complessiva. Incontri, concerti, spettacoli, workshop, laboratori e una città che si conferma un palcoscenico ideale per vivere esperienze collettive: questo e molto altro nell’edizione 2025.

UlisseFest è ideato e organizzato dalla casa editrice EDT, partner di Lonely Planet per l’Italia dal 1992, in collaborazione con il Comune di Ancona e Ancona Servizi. Media partner: Radio Capital (radio ufficiale), Il Resto del Carlino, L’Espresso, Dove, TTG, Italian Travel Press, Il Giornale della Musica e Igers Italia.

Come ogni anno, UlisseFest resta fedele alla sua natura itinerante e diffusa, coinvolgendo molti dei luoghi più suggestivi del capoluogo marchigiano. Sarà all’Arena sul Mare, alla Mole Vanvitelliana e nei teatri, nelle logge e nelle piazze. La cornice ideale per un festival che vuole essere punto di approdo e incontro tra storie, culture e idee, dove l’incanto del viaggio si trasforma in esperienza viva e condivisa.

Il tema di quest’anno, E ancora mi stupisco, celebra la capacità di meravigliarsi, di lasciarsi ancora sorprendere dal mondo proprio quando ci sembra dominato da conflitti e ferito nella sua bellezza. È il momento in cui il viaggio smette di essere occasione di semplice svago e diventa un’intensa esperienza personale, fatta di incontri, immagini e racconti che cambiano il nostro modo di vedere le cose.

Opening Day – giovedì 3 luglio

In occasione della giornata inaugurale dell’UlisseFest 2025, Ancona diventa teatro di una sessione speciale delle selezioni ufficiali del Campionato Mondiale di Pesto Genovese al Mortaio®. Alle 19.30 un appuntamento vivace e coinvolgente, guidato da Roberto Panizza, che unisce cultura gastronomica e tradizione ligure.

La sera – alle 21 presso la Mole Vanvitelliana – Auditorium Orfeo Tamburi – infiniti intrecci di spiritualità e viaggio con Vittorio Lingiardi, psicanalista candidato al Premio Strega Saggistica 2025 che accompagnerà il pubblico attraverso paesaggi esterni e interni, scienza e poesia, conoscenza e meraviglia.

Alle 21.45 presso la Mole Vanvitelliana – cortile The Mole si terrà il vernissage della mostra Isole di Tahiti: l’anima primordiale, esposizione fotografica che racconta l’essenza di Tahiti, tra paesaggi ancestrali e culture millenarie. Il potente richiamo di un luogo iconico come la Polinesia francese sarà protagonista nelle immagini di Luigi Chiurchi e Pietro Ienca, e nei racconti di Piero Pasini, autore Lonely Planet, Luca Schilirò, giornalista e videomaker. In collaborazione con Tahiti Tourisme, Air Tahiti Nui e il supporto di Presstour by Turisanda

Poi il battito della terra si farà suono con l’Opening party di UlisseFest 2025 a ingresso gratuito dalle 22.15. Al calare della notte, nella corte della Mole Vanvitelliana, la musica intesa come pratica catartica darà vita a un rituale energico in forma di Dj set: tra elettronica percussiva e psichedelia estatica, Tyler Ov Gaia apre la Festa del Viaggio di Lonely Planet.

Il Programma di venerdì 4 luglio

Ore 15 – Mole Vanvitelliana – Sala Polveri

Tavola rotonda – Un viaggio per tutti: accessibilità, innovazione e inclusione nel turismo del futuro.

Il turismo non è davvero sostenibile se non è anche accessibile. Attraverso visioni, strumenti e buone pratiche, questa tavola rotonda si rivolge a chi crede che il viaggio debba essere un’esperienza aperta, empatica e trasformativa.

Con Daniele Berardinelli, Assessore al Turismo del Comune di Ancona, che illustrerà l’impegno della città nel promuovere buone pratiche di accessibilità, Paul Yanover, CEO di Lonely Planet, tra i più influenti leader dell’editoria di viaggio globale, Roberta Garibaldi, consulente e docente esperta di turismo enogastronomico, Michele Bernetti, CEO di Umani Ronchi, Antonio Laveneziana, Territory Manager Italy and South East Europe di Airbnb, Mirko Lalli, CEO e Founder di The Data Appeal Company, Giovanni Ferrero CDP dell’Associazione Turismabile. Cristina Nadotti, giornalista e scrittrice, Andrea Lanfri, atleta del team Ferrino. Verranno illustrate esempi virtuosi di accessibilità culturale: i progetti del Museo Tattile Statale Omero di Ancona, prima realtà museale italiana dedicata all’arte accessibile, che racconterà come rendere l’esperienza estetica davvero per tutti, e della Collezione Peggy Guggenheim di Venezia, che presenterà progetti dedicati all’accessibilità culturale in ambito contemporaneo. Modera Doris Zaccone.

Ore 17.30 – Mole Vanvitelliana, Sala Boxe

I viaggi di Ciriaco di Ancona. Ancona Cultura Aperta. Visioni, viaggi e identità per raccontare Ancona nel Mondo. Con Giorgio Mangani e Marta Paraventi.

Figura straordinaria del Quattrocento anconetano, considerato il padre dell’archeologia moderna, Ciriaco viaggiò in tutto il Mediterraneo documentando epigrafi e monumenti dell’antichità greca, anticipando l’umanesimo archeologico del Rinascimento.

Ore 18 – Mole Vanvitelliana, Auditorium Orfeo Tamburi

Il viaggio interiore con Daniel Lumera

C’è un viaggio che non richiede valigie né mappe, ma il coraggio di fermarsi e ascoltarsi. Daniel Lumera, biologo naturalista, autore di bestseller e voce autorevole nel campo della consapevolezza, ci accompagna in un percorso dentro noi stessi, alla scoperta di strumenti come la gentilezza, il perdono e la presenza: chiavi per abitare il mondo con più autenticità. (Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite)

Ore 19.30 – Piazza del Plebiscito

Italia on the road con gli autori Lonely Planet, Denis Falconieri, Adriana Malandrino, Andrea Formenti e Piero Pasini, ci accompagnano alla scoperta dei loro posti del cuore dialogando con i rappresentanti delle destinazioni Sardegna, Toscana, Genova e Ancona. Modera Jonathan Ferramola.

Ore 20.30 – Piazza del Plebiscito

I miei viaggi, le mie battaglie con Licia Colò

Per Licia Colò ogni incontro, ogni paesaggio, ogni creatura rappresenta una scoperta che arricchisce lo sguardo e accende la consapevolezza. Dai grandi spazi della natura incontaminata alle storie di chi lotta per difendere il pianeta, il suo racconto ci porta lungo sentieri di meraviglia e impegno. Un invito a viaggiare con curiosità, a osservare con rispetto e a riconoscere, anche nei piccoli gesti, la possibilità di fare la differenza. In dialogo con Marco Maisano.

Ore 21.30 – Piazza del Plebiscito

Mauritania: un tesoro da scoprire

Deserti spettacolari, città antiche, oasi e biblioteche millenarie: la Mauritania si apre al turismo ed è un tesoro da scoprire lontano dalle mete più battute. Con Ahmed Mahmoud Jemal Ahmedou, diplomatico e custode di libri antichi, Ebba Mheimde, operatore turistico, Gigi Montali, fotografo e autore, Ludovico Scortichini, presidente di Go World.

Modera Luca Pollini. In collaborazione con Go World e ITP.

Ore 22.30 – Piazza del Plebiscito

Viaggi estremi con Andrea Lanfri

Saranno avventure estreme e sfide quasi impossibili nel racconto di Andrea Lanfri, ex atleta paralimpico, detentore del Guinness World Record per il miglio corso in quota più veloce e primo pluriamputato al mondo a salire in autonomia sull’Everest. Modera Jonathan Ferramola. In collaborazione con Ferrino

Il 4 luglio alle 21.30 presso l’Arena sul Mare saranno protagonisti i Coma_Cose, il duo milanese che ha fatto del viaggio – fisico, emotivo e artistico – una costante della propria musica. Fausto Lama e California trasformeranno la notte di Ancona in un viaggio in musica tra sogni, esperienze e voglia di esplorare nuovi orizzonti (prevendite su Ticketone). A seguire, impossibile restare fermi con 2000 Mania Party: le migliori hit, dal 2000 a oggi, in un lungo dj set a ingresso gratuito per ballare con la brezza del mare in faccia e il Colle Guasco negli occhi.

Il programma completo e sempre aggiornato si trova sul sito ufficiale del festival:

www.ulissefest.it

